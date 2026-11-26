Incident se stal loni 25. září ve večerních hodinách v autobusu číslo 136. Osmačtyřicetiletý Vilimovský se podle obžaloby pohádal s několika muži a po slovní rozepři na ně vytáhl nůž.
Na vytasení kuchyňského nože, který si jako kuchař vezl z práce domů, zareagoval i jeden z cestujících. Zároveň zavolal na linku 158.
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Vilimovský chtěl proto z dopravního prostředku vystoupit, jeden z mužů ho ale vystrčil ven tak, že vypadl na chodník. Další do něj několikrát kopnul.
Invalidní důchodce se pak podle státní zástupkyně do autobusu vrátil s tím, že muže zabije. Než mu muž utekl, stačil do něj jednou bodnout. Dalšímu cestujícímu, který stál opodál, ale podle obžaloby zasadil minimálně 15 ran.
„Kdyby mu nebyla poskytnuta včasná přednemocniční a následně víceoborová vysoce specializovaná lékařská péče, došlo by ke smrti poškozeného do několika desítek minut,“ prohlásila žalobkyně.
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Vilimovský ve čtvrtek u hlavního líčení uvedl, že s tím, jak situaci popisuje obžaloba, nesouhlasí. Poté, co předsedkyně trestního senátu Kateřina Ctiborová přehrála video, které si v autobusu nahrál jeden z cestujících, dodal, že mu muži vyhrožovali.
„Oni mě z toho autobusu nechtěli pustit, já jsem chtěl odejít,“ řekl. Prohlásil také, že muži byli agresivní i vůči dalším cestujícím. Nechtěli pustit z místa i jednu z žen, která v dopravním prostředku jela.
V přípravném řízení Vilimovský uvedl, že není v dobrém zdravotním stavu. Bere léky na schizofrenii, má také cukrovku. Policii řekl, že chce změnit svůj život a že již nebude jezdit v pozdních večerních hodinách MHD.
Napadení muži se k soudu nedostavili. Jeden z nich zatím ani nedostal předvolání, protože nemá trvalé bydliště. Ctiborová je chce vyslechnout při dalších jednáních. Na příštím jednání by také měly zaznít výpovědi znalkyň z oboru psychiatrie a psychologie.