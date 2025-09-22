„Ovládli dopravní podnik.“ Obžaloba kauzy Dozimetr popisuje získávání vlivu ve firmě

Adam Hejduk
  18:22aktualizováno  18:22
Pražský dopravní podnik (DPP) je zase jednou ústředním motivem líčení v soudní síni. U Obvodního soudu pro Prahu 9 v Justičním areálu na Míčánkách začalo v pondělí projednávání korupční kauzy Dozimetr, která propukla policejní razií na magistrátu a v dopravním podniku v červnu 2022.

Začíná hlavní líčení kauzy Dozimetr. Na obvodní soud pro Prahu 9 dorazil podnikatel Michal Redl. Redla zastupuje Michal Mandzák (vlevo). (22. září 2025) | foto: Anna Boháčová, MAFRA

V rámci ní měla zločinecká skupina složená z podnikatelů, vysokých manažerů dopravního podniku i politiků manipulovat se zakázkami DPP.

Státní zástupce Adam Borgula v obžalobě viní její členy například z praní špinavých peněz nebo přijetí úplatku. Před soudem stanulo celkem osm lidí, byť jich původně mělo být jedenáct. V mezičase se ale podnikatelé Zakaría Nemrah, který se podílel na rozdělování peněz z úplatků a Pavel Dovhomilja, který úplatky domlouval, přiznali a odešli od soudu s peněžitým trestem.

Dozimetr u soudu: Redl pouze přečetl prohlášení, přiznal drogy, ale korupci ne

Nedávno začal spolupracovat i bývalý ekonomický ředitel a člen představenstva DPP Matej Augustín a nyní rovněž usiluje o dohodu. Další dva obžalování - bývalý vedoucí jednotky informačních technologií DPP Luděk Šteffel a podnikatel Pavel Kos projevili vůli uzavřít dohodu o vině a trestu včera při jednání.

Vysocí manažeři

Soud začal čtením obžaloby. V ní Borgula úvodem popsal, jakým způsobem měla zločinecká skupina získat značný vliv na rozhodování DPP. „Cílem organizované zločinecké skupiny bylo dlouhodobé a neoprávněné získávání peněžních prostředků od dodavatelů dopravního podniku,“ uvedl Borgula v obžalobě.

„Za tímto účelem ovládli vybrané manažerské pozice v DPP, které umožňovaly kontrolovat procesy zadávání veřejných zakázek a plnění ze smluv na jejich základě uzavřených. Na tyto pozice dosadili osoby, které vedeny snahou o vlastní obohacení, se s cílem skupiny identifikovali, stali se jejími členy a plnili pokyny zadávané Michalem Redlem či s jeho souhlasem,“ pokračuje text.

Za stěžejní událost v celé kauze označil státní zástupce zvolení bývalého náměstka primátora Petra Hlubučka (dříve STAN) za člena dozorčí rady DPP k čemuž došlo v prosinci roku 2018. Právě on měl být prostředníkem, skrze kterého skupina vedená podnikatelem Michalem Redlem měla uplatňovat svůj vliv.

Exkluzivně: jakou roli hrály špičky STAN a TOP 09 v korupční kauze Dozimetr

„Díky tomu mohl Hlubuček působit v DPP prostřednictvím svých pravomocí a svým vlivem prosazovat cíl organizované zločinecké skupiny, kterým bylo dosazení dlouholetého přítele Michala Redla Mateje Augustína do funkce člena představenstva a ekonomického ředitele DPP,“ popsal Borgula v obžalobě.

Hlubuček ale opakovaně narazil na nesouhlas tehdejšího náměstka pro dopravu a předsedy dozorčí rady DPP Adam Scheinherra (Praha sobě). Nakonec ale Augustínovo zvolení prosadil a jeho setrvání si měl pojistit výhrůžkou, že v případě jeho odvolání by uskupení Spojené síly pro Prahu (STAN a TOP 09) požadovalo také odchod dnes již bývalého generálního ředitele DPP Petra Witowského.

Bývalý generální ředitel

Následně skupina podle obžaloby instalovala do vysokých manažerských pozic v DPP i další své členy a poté začala vymýšlet, jak by ze zakázek DPP mohla získat prospěch.

Jednou ze zakázek, které se skupina pokoušela ovlivnit je projekt Nové Holešovice. Dopravní podnik plánuje přebudovat okolí stanice metra Nádraží Holešovice ve spolupráci se soukromými developery.

Advokát vlivných. Redl si v kauze Dozimetr najal právníka, který hájí i Kočnera

Za majitelem Karlín Group Sergem Borensteinem měla ale skupina v roce 2020 poslat bývalého ředitele DPP Martina Dvořáka. Ten měl tlumočit požadavek úplatku ve výši pěti milionů korun, aby Augustín na jednání představenstva DPP projekt neblokoval. Borenstein nicméně odmítl a o věci se zároveň dozvěděl Scheinherr, který následně podal trestní oznámení.

Dvořáka v souvislosti s tím nedávno obvinila policie. Stát se tak mělo na základě výpovědi spolupracujícího Augustína. Bývalý šéf DPP jakoukoliv vinu odmítá.

Stejně tak se cítí nevinní obžalovaní, kromě Pavla Kose, který svou vinu přiznal spolu s oznámením, že chce jednat o dohodě.

„Nezaložil jsem žádnou organizovanou skupinu a neúčastnil se jí jako vedoucí činitel,“ řekl Redl. Popřel také, že by dal Hlubučkovi úplatek, jak tvrdí obžaloba. Přiznal nicméně drogovou trestnou činnost.





