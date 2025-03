Chirurg inkasoval za zbytečné recepty na návykové léky. Zaplatí pět milionů

11:32 , aktualizováno 11:32

Středočeský krajský soud ve středu potrestal čtyřiapadesátiletého lékaře Marcela Zahradníka tříletým podmíněným trestem za to, že předepisoval zájemcům návykové léky, které nepotřebovali. Lidé mu za to často i platili - od 100 do 1 500 korun. Doktor se k trestné činnosti přiznal a uzavřel dohodu o vině a trestu. Podle ní musí také uhradit peněžitý trest ve výši pět milionů korun.