Půjdu se zbraní na úřad vlády, hrozil majitel samopalu. U soudu to bagatelizuje

Autor: iDNES.cz, ČTK
  14:22aktualizováno  14:22
Okresní soud pro Prahu-východ se ve středu začal zabývat případem Pavla Matějného. Muž podle obžaloby vloni na sociálních sítích vyhrožoval, že se přidá k únorovému protestu zemědělců v Praze a se zbraní půjde na úřad vlády. Na internetu podle žalobce zveřejňoval i další příspěvky s nacistickou tematikou.

Soudy

Sledovat další díly na iDNES.tv

Sedmapadesátiletý muž psaní příspěvků nepopřel, tvrdí ale, že nejsou trestné. Výhrůžku zbraní prý nemyslel vážně.

Matějný podle obžaloby před plánovanou demonstrací, která se uskutečnila vloni 19. února, na sociální síti napsal, že až pojedou traktory na Prahu, přidá se k nim se zbraní.

Výhrůžku zachytili kriminalisté z odboru extremismu a terorismu pražské policie. Matějného policisté zadrželi, při domovní prohlídce u něj našli nelegálně držený samopal se zásobníky s ostrým střelivem.

Ufiknu ti hlavu, psal Fialovi. Za výhrůžky i proruské komentáře dostal muž podmínku

Už dříve podle obžaloby Matějný na sociální síti vyzýval například k tomu, aby lidé „udělali pořádek“, psal také o defenestraci nebo o tom, že odpor proti vládě znamená jít s „klackem, vidlemi nebo samopalem“. Sdílel podle žalobce i písně neonacistických kapel nebo fotografie se svým nacistickými tetováními.

Státní zástupce muže viní z nedovoleného ozbrojování, z podpory a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka a z násilí proti skupině obyvatel a jednotlivci. Klade mu za vinu i hanobení národa a podněcování k trestnému činu.

Matějnému hrozí trest od tří do deseti let vězení. S žalobcem chtěl muž před zahájením hlavního líčení uzavřít dohodu o vině a trestu, státní zástupce to však odmítl.

K soudu se omlouval, skončil ve vazbě

Matějný ve středu soudu ohledně vyhrožování samopalem řekl, že šlo o hospodské řeči, chtěl své známé vyburcovat k odporu, ale ne k násilnému. Šlo podle něj o metaforu, kterou nemyslel vážně. Příspěvky navíc podle svých slov psal pod vlivem alkoholu. Tvrdí, že měl profil uzavřený pouze pro přátele. Uvedl, že měl i další profily, mimo jiné za hnutí Národní obroda, jehož je místopředsedou.

Na protestní jízdy vyjedou ve čtvrtek stovky traktorů. Postihnou všechny kraje

Další příspěvky, o kterých se píše v obžalobě, podle Matějného nenaplnily podstatu trestného činu. Tvrdí, že pouze sdílel obrázky, citace nebo písničky skupin, které ale nebyly nikdy zakázané. Trestného činu se podle něj dopustila naopak policie. Domnívá se, že ho nezákonně sledovala. Muž tvrdí, že jeho obvinění je vykonstruované, protože je politickým aktivistou. Odmítl, že by založil či podporoval jakékoli hnutí, které by směřovalo k potlačení práv a svobod člověka.

Muž také nesouhlasí s obviněním z nedovoleného ozbrojování. Zbraň, kterou u něj policisté našli, podle něj nebyla použitelná. Podle znalců ale byla zbraň funkční.

Okresní soud se měl případem původně začít zabývat na jaře, Matějný se však opakovaně omluvil. Soud na něj proto nechal vydat příkaz k zatčení, nyní je muž ve vazbě.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Exkluzivní pohledy z výšky na stavbu nádraží Praha-Smíchov. Na co jiní koukají za miliony, teď máte zadarmo

Nedávno jsem v rubrice Praha? Aha! psal o umělých pražských vyvýšeninách. O těch, které nevznikly sopečnou či jinou činností. Ale tou stavební.

Zadní vůz bez dveří pro nástup cestujících? Raritní tramvaj T3 znovu vyjela do ulic

Anomálie projela Prahou, schizofrenní souprava tramvají T3 vzbudila v ulicích Prahy zasloužené překvapení. Zadní vůz totiž při spojení záděmi k sobě nemá dveře ke straně nástupiště. Toto řešení se v...

Skleněné náhrobky pražských Romů. Hřbitov na Malvazinkách stále překvapuje

O posledních adresách, tedy hřbitovech, nepíšu poprvé. Ale ten na kopci nad Smíchovem patří k mým oblíbenějším. Už proto, že Malvazinky jsou nedaleko naší redakce a přes zdejší hřbitov často běhám v...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Metro D, tramvaje na Václavském náměstí i nové čtvrti. Jak bude vypadat Praha v roce 2030?

Praha se v příštích letech výrazně promění. Vznikne nová linka metra D, zrekonstruuje se smíchovské nádraží, vyroste čtvrť Smíchov City a na Václavské náměstí se vrátí tramvaje.

Pilsner Fest se letos vrací do centra Plzně na náměstí a do Šafaříkových sadů

Plzeňské oslavy piva Pilsner Fest se letos vrátí do centra města, na náměstí Republiky a do Šafaříkových sadů. Festival, který se v minulých letech konala v...

Výzkum v Baťově nemocnici posiluje, kraj jí posílá dva miliony korun

Nanomateriály, které pomohou při hojení ran, postup, který přispívá k rychlejšímu uzdravení pacienta po chirurgické operaci nebo třeba online kurz pro práci s umělou inteligencí. I takovými tématy se...

24. září 2025  16:02,  aktualizováno  16:02

Pardubické mlýny čeká rozšíření. Plánují pět nových budov pro bydlení i služby

V proluce areálu Automatických mlýnů v Pardubicích plánuje Nadace Automatické mlýny postavit pět budov. Pro svůj projekt v současnosti hledá partnery. Objekty nabídnou bydlení, parkování i služby.

24. září 2025  16:02

Muž pod vlivem drog v Děčíně údajně ohrožoval několik lidí nožem,hrozí mu vězení

Policisté obvinili 30letého muže, který podle nich v Děčíně ohrožoval pod vlivem drog několik lidí nožem. Nejprve se zaměřil na 19letého mladíka, poté...

24. září 2025  14:27,  aktualizováno  14:27

Kardiologové v Brně šetrným zákrokem ročně pomohou více než 100 lidem

Speciální metodou implantace srdeční chlopně zvanou TAVI vrátí lékaři Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA) do plnohodnotného života přes 100 lidí se...

24. září 2025  14:02,  aktualizováno  14:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Česko vs. Írán se blíží. Víme, kde sledovat čtvrtfinále MS ve volejbale a kdo je favorit

Česko žije volejbalem! Reprezentace na mistrovství světa na Filipínách zvládla těžkou základní skupinu i osmifinále. O další úspěch se pokusí ve čtvrtek dopoledne proti Íránu. V kolik startuje...

24. září 2025  15:46

Co takhle domeček na pláži? V zahraničí koupíte vilu nebo byt levněji než v Česku garáž

Dvoupatrová garáž na okraji sídliště v pražských Kunraticích. Jedno stání je tu momentálně v nabídce – za 1,6 milionu korun. Před dvaceti lety stálo necelých tři sta tisíc...

24. září 2025  15:42


EXTERNÍ E-MAIL
Posílám pár snímků z okolí náměstí Jiřího z Poděbrad, které je nečekaně plné barev.
Přeji pěkný den
David Tichý

vydáno 24. září 2025  15:38


EXTERNÍ E-MAIL
Posílám pár snímků z okolí náměstí Jiřího z Poděbrad, které je nečekaně plné barev.
Přeji pěkný den
David Tichý

vydáno 24. září 2025  15:38


EXTERNÍ E-MAIL
Posílám pár snímků z okolí náměstí Jiřího z Poděbrad, které je nečekaně plné barev.
Přeji pěkný den
David Tichý

vydáno 24. září 2025  15:38

Vyšehradsky tunel

Víkendová sanace Vyšehradské skály

vydáno 24. září 2025  15:38

Vyšehradsky tunel

Víkendová sanace Vyšehradské skály

vydáno 24. září 2025  15:38

Bagrista si myslel, že vykopal leteckou pumu. Pyrotechnik však jen mávl rukou

Velké policejní manévry způsobil ve středu po poledni podezřelý předmět, na který narazili dělníci během výkopových prací na Husově náměstí v Plzni. Tvarem připomínal leteckou pumu z druhé světové...

24. září 2025  15:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.