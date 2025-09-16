Pokus o vraždu manželky jateční pistolí. Odvolací soud snížil řezníkovi trest

Vrchní soud proto uložil muži, který je povoláním řezník, nový trest 13 let odnětí svobody ve věznici se zvýšenou ostrahou. Rozhodnutí je pravomocné, obhájce může podat dovolání k Nejvyššímu soudu.
Šestapadesátiletý muž se loni 8. června vypravil za o čtyři roky mladší manželkou, která pracovala v kolínské čerpací stanici. K ženě bez varování přistoupil a zezadu ji střelil jateční pistolí. Žena přežila díky rychlému zásahu záchranných složek.
Motivem činu byla msta, žena se s mužem chtěla rozvést. Obžalovaný po činu odjel domů, kde zbraň obrátil proti sobě. Kvůli tomu má doživotní zdravotní následky. Předtím ještě zavolal na policii a svému synovi. Podle soudu se pokusil o zákeřnou a předem promyšlenou vraždu.
Řezník dostal za pokus o vraždu manželky jateční pistolí 15 let, sám se postřelil
Obhajoba u soudu namítala, že dokazování zůstalo neúplné, protože znalci se podle ní dostatečně nezabývali zdravotním stavem muže po jeho sebevražedném pokusu. Obžalovaný se totiž po útoku na manželku sám střelil jateční pistolí do hlavy.
„Jateční pistolí se dvakrát střelil do hlavy, chybí mu část mozku, do dneška je odkázán na zdravotnickou péči a není schopen si obstarat každodenní věci,“ řekl obhájce. Soud ale konstatoval, že podle znaleckých posudků je muž schopen chápat smysl trestního řízení a uvědomuje si následky svého jednání.
Státní zástupce označil odvolání za nedůvodné a zdůraznil, že trest uložený krajským soudem byl řádně odůvodněn. Podle něj soud při rozhodování zohlednil přitěžující i polehčující okolnosti a zranění obžalovaného ho nezbavují odpovědnosti za čin. Podle psychiatrického posudku je muž schopen chápat smysl činu a je si vědom toho, co udělal.
„Ani zdravý obžalovaný mnohdy nerozumí uloženému trestu a to v tom smyslu, že jej neakceptuje,“ uvedl státní zástupce.
Po projednání odvolání soud zdůraznil, že podle znaleckého posudku muž netrpí žádnou duševní poruchou, která by mu bránila účasti na řízení, a je si plně vědom, z čeho je obviněn. Soud rovněž konstatoval, že obžalovaný nijak nerozporoval usnesení o trestním stíhání, což lze považovat za určitou formu doznání.
Přihlédl zároveň k jeho vážnému zdravotnímu stavu, avšak mimořádné snížení trestu podle odvolacího soudu není namístě. Původně uložený patnáctiletý trest ale soud označil za nepřiměřeně přísný. Uvedl, že obžalovaný se po činu navíc doživotně a nevratně sám potrestal, a že nápravy obžalovaného lze dosáhnout i trestem kratšího trvání. Trest proto snížil na 13 let ve věznici se zvýšenou ostrahou.