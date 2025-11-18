„Je to nešťastný případ vyhrocených sousedských vztahů, který dopadl nejhorším možným způsobem. Naštěstí při něm nikdo nepřišel o život, i když k tomu nebylo daleko,“ uvedl předseda senátu středočeského krajského soudu Michal Matouš.
Advokátovi hrozilo za pokus o předem rozmyšlenou vraždu 12 až 20 let odnětí svobody, státní zástupce pro něj žádal trest pod polovinou této sazby ve věznici se zvýšenou ostrahou.
Soud muže poslal do mírnějšího stupně zabezpečení. Uložil mu uhradit sousedovi za bolestné a nemajetkovou újmu 170 tisíc korun, sousedově jedenáctileté dceři za vyhrožování pak dalších 20 tisíc a pojišťovně 37 tisíc korun.
„Cítím se nevinen, nechtěl jsem mu ublížit, chtěl jsem řešit situaci se psy. On na mě zaútočil, já jsem se bránil. Nešlo mi o mě, byl jsem srozuměný s tím, že můžu přijít o život,“ uvedl v závěrečné řeči sedmapadesátiletý Matoušek, který má kvůli trestnímu stíhání pozastavený výkon advokacie.
Matoušek se 10. září 2024 ozbrojil doma v obci Hvozdnice v Praze-západ historickou dýkou a odešel přes silnici za sousedem, který před svým domem sekal trávu.
Advokát na muže zaútočil, podle rozsudku mířil na horní polovinu trupu a krk. Soused první dva údery vykryl rukou, takže ho Matoušek zasáhl nad ucho a probodl mu předloktí. Třetím úderem ho trefil pod žebra, díky obranné reakci souseda ale rána nebyla hluboká. Poté Matoušek z místa odešel. Soused následně strávil několik dní v nemocnici.
Už necelého půl roku před tímto incidentem Matoušek podle rozsudku vyhrožoval na ulici kolemjdoucí sousedově dceři - vykřikl nadávku a vyjádřil zájem usmrtit jejího otce. Advokát to popřel, tvrdí, že v daný den byl v Praze na lékařském vyšetření. Soud ale uvěřil dívce, že si událost nevymyslela.
„Věřte tomu, že když jedenáctiletému dítěti vyhrožujete, že mu zabijete otce, tak ta obava je pro něj reálná, ne jako u dospělého,“ podotkl soudce.
Advokát dříve u soudu obšírně a velmi podrobně vylíčil veškerá příkoří, kterým údajně čelil jak ve svém původním bydlišti v hlavním městě, tak ve Hvozdnici. Vše podle něj vyvrcholilo postřelením feny, která se starala o novorozená štěňata.
Soused ve své výpovědi popřel, že psům ubližoval. Řekl, že Matoušek na něj zaútočil bez jakéhokoliv upozornění. Starostka obce zmínila, že vesnice vede s Matouškem spor o to, aby si zabezpečil pozemek, z nějž mu psi utíkají. Podle ní se lidé z obce bojí kolem jeho domu v centru vsi procházet.
Soudce v úterý připustil, že Matoušek byl obětí šikany hvozdnických obyvatel - místní mu například sebrali z aut poznávací značky. „Ty věci se mu ale děly proto, že je kverulant, který neustále dělá rozepře v obci, pořád si na všechno stěžuje, podává různá udání a anonymy. Neříkám, že je správné, co se mu dělo, ale bylo to vyústění té situace,“ řekl.
Střílení po psech soud zároveň označil za hyenismus a odporné jednání. Soudce poukázal na to, že Matoušek vnímá svá zvířata jako rodinu a děti.
Senát proto zvažoval, zda pokus o vraždu nepřekvalifikovat na mírnější zabití v silném rozrušení. Upustil od toho proto, že advokát se za sousedem nevypravil bezprostředně poté, co si všiml zranění feny, ale až s časovou prodlevou.
Podle České advokátní komory aktuálně čelí obžalobě z vraždy dva advokáti. Vedle Matouška je to ještě pardubický Pavel Jelínek, kterému ale královéhradecký krajský soud nedávno změnil právní kvalifikaci z přípravy vraždy na zbavení osobní svobody a nepravomocně mu uložil 3,5 roku vězení.
