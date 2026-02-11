Učebnicový příklad pokusu o vraždu s rozmyslem. Soud střelci přidal čtyři roky

Autor: iDNES.cz, ČTK
  15:22aktualizováno  15:22
Za postřelení hosta po hromadné rvačce před barem v centru Prahy si Robert Kulena odpyká 13 let vězení. Původně uložený trest mu pravomocně o čtyři roky zvýšil pražský vrchní soud, který vyhověl odvolání. Soud muže uznal vinným z pokusu o vraždu, z výtržnictví, nedovoleného ozbrojování a poškození cizí věci.

Soudy

Sledovat další díly na iDNES.tv

Kulena se hájil tím, že střelbou chtěl jen odstrašit, nikoliv ublížit. Tvrdil, že pistoli našel náhodou na zemi a domníval se, že je plynová. Odvolací soud Kulenově obhajobě neuvěřil.

„V jedné z předchozích výpovědí sám přiznal, že šlo o střelbu cílenou, což je vidět i z kamerového záznamu: míří na trup zhruba z deseti- až jedenáctimetrové vzdálenosti a při poslední ráně si ještě dává s mířením záležet,“ konstatoval předseda soudního senátu Petr Smrž.

„Když někdo odstrašuje střelnou zbraní, střílí do vzduchu. Varovný výstřel rozhodně nesměřuje na osobu, která má být varována,“ podotkl soudce.

Při bitce před barem v Praze se střílelo.
Pátrání po střelci z centra Prahy
Při bitce před barem v Praze se střílelo.
Při bitce před barem v Praze se střílelo.
6 fotografií

Za pokus o vraždu s předchozím rozmyslem hrozilo Kulenovi 12 až 20 let odnětí svobody, pražský městský soud mu ale původně uložil trest pod spodní hranici sazby. Zdůvodnil to mimo jiné tím, že muž se sice i v minulosti dopouštěl násilné trestné činnosti, zatím ale nikdy nebyl ve vězení.

Zbraň jsem našel náhodou, tvrdil muž. Za postřelení soka před barem dostal devět let

Zohlednil také, že vražda skončila ve stadiu pokusu a že se muž ke skutku v podstatě doznal. Podle odvolacího senátu však pro uložení trestu pod sazbu nebyly splněné zákonné podmínky.

„Střelba sice byla v nočních hodinách, ale na ulici se v té době nacházela spousta lidí. Někdo mu mohl vběhnout do rány. Bylo to nebezpečné nejen vůči tomu, vůči komu střelba směřovala. To jednání mělo mimořádný stupeň škodlivosti a těžko se dá podřadit pod případy, u kterých by bylo možno jít pod sazbu,“ řekl Smrž. Soud změnil i to, že Kulenu poslal do věznice s vyšším stupněm zabezpečení, tedy zvýšenou ostrahou.

VIDEO: Při bitce před barem v Praze se střílelo, zásah dostal jeden z výtržníků

Incident se stal v noci na 25. srpna 2023 před klubem M1 v Masné ulici na Starém Městě. Podle obžaloby mu předcházela hádka a fyzický konflikt Kuleny s později postřeleným kickboxerem, přičemž jako první zaútočil právě Kulena.

Následovala bitka hostů, do které se zapojili i vyhazovači z klubu. Poté, co konflikt vyřešili, Kulena na kickboxera šestkrát vystřelil. Prostřelil mu stehno, poté z místa utekl. Při pátrání po střelci policie přijala rozsáhlá bezpečnostní opatření, nakonec se jí přihlásil sám.

Nechtěl jsem vraždit, řekl muž. Za postřelení hosta před barem mu hrozí 20 let

Obžalovaný tvrdil, že celý konflikt vyvolal postřelený kickboxer, který ho před barem údajně obtěžoval kvůli zapůjčení zapalovače a který mu údajně dal pohlavek. V hlavním líčení Kulena uvedl, že zbraň nahmatal na zemi tam, kam se při rvačce, jak řekl, dokutálel kotrmelci.

Nedokázal ale vysvětlit, proč nevystřelil do vzduchu nebo proč nevystřelil jen jednou. Uvedl, že se bál nejen o sebe, ale i o přítomné sourozence. „Možná je to můj obličej nebo image, kvůli kterým to nevypadá, že je mi to líto, ale líto mi to je,“ řekl soudu muž, který je aktuálně na svobodě.

Součástí rozsudku je i Kulenova povinnost uhradit způsobenou škodu ve výši zhruba 54 tisíc korun.

25. srpna 2023

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví

Veronika Kolajová na řece Moravě

Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se ryby rozhodnou, že se zrovna nechtějí fotit. Které z nich byly ty nejpamátnější?

V metru bude kontrola mobilů. Policie prověří jak funkčnost, tak i jejich obsah

Motorola Moto G57 Power

Ještě než cestující projdou turnikety v metru, může policie kontrolovat, zda je jejich mobil funkční a co v něm mají. Uvedl to ruský oficiální server Kommersant. Stejně je tomu kdekoli v placené...

Proč jsou ve výtazích naleštěná zrcadla? 3. důvod vás možná překvapí

Zrcadla ve výtazích nejsou jen kvůli make-upu či selfie.

Zrcadla ve výtazích nejsou jen designovým prvkem. Pomáhají cestujícím cítit se bezpečně, zkracují vnímání času při jízdě a usnadňují orientaci osobám s omezenou mobilitou. Objevte všechny důvody,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Snowboarding na ZOH 2026: Známe program! Kdy jedou Adamczyková a Ledecká?

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

Očekávání jsou vysoká! Eva Adamczyková a hlavně Ester Ledecká patří na ZOH 2026 k velkým favoritkám ve snowboardingu. Kdy se na tratí objeví, kompletní program závodů i další informace najdete v...

Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku

Olympionici a paralympici v nové kolekci

Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce nadcházejících zimních olympijských her v Miláně a Cortině je široká a oproti předešlým ročníkům...

Při nehodě tří osobních aut na obchvatu Plzně se zranili tři lidé

ilustrační snímek

Tři lidé utrpěli dnes středně těžká a těžká zranění při nehodě tří osobních aut v Regensburské ulici na západním obchvatu Plzně. Jedno auto skončilo po nehodě...

11. února 2026  16:08,  aktualizováno  16:08

Lidé ve Frýdlantu poprvé rozhodli o části rozpočtu, k dispozici měli půl mil.Kč

ilustrační snímek

Úprava prostoru před šatníkem free-clubu, knihobudka a hřiště na pétanque, jsou tři projekty, které se díky participativnímu rozpočtu "Tvoříme Frýdlant"...

11. února 2026  16:08,  aktualizováno  16:08

Děčínská nemocnice má nový pavilon pro matku a dítě za půl miliardy korun

DÄ›ÄŤĂ­nskĂˇ nemocnice mĂˇ novĂ˝ pavilon pro matku a dĂ­tÄ› za pĹŻl miliardy korun

Děčínská nemocnice otevřela nový pavilon pro matku a dítě s nefrologicko-dialyzačním oddělením. Stavba trvala dva roky. Skončit měla už na konci loňského roku,...

11. února 2026  15:52,  aktualizováno  15:52

V Otrokovicích budou od března k dispozici sdílená kola

ilustrační snímek

V Otrokovicích na Zlínsku budou k dispozici sdílená kola. Pilotní provoz začne v březnu. Prvních 15 minut každé jízdy uhradí město, sdělila dnes ČTK mluvčí...

11. února 2026  15:46,  aktualizováno  15:46

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Vlak na Vyškovsku se na přejezdu střetl s vozem, zranila se seniorka

ilustrační snímek

Vlak se dnes na přejezdu v úseku mezi Nesovicemi a Nemoticemi na Vyškovsku srazil s osobním vozem, lehce se zranila seniorka z auta. Provoz na trati byl v...

11. února 2026  15:43,  aktualizováno  15:43

Brno opraví budovu na Zelném trhu, kde sídlí Divadlo Husa na provázku

ilustrační snímek

Areál Centra experimentálního divadla na Zelném trhu v Brně, kde sídlí i Divadlo Husa na provázku, čeká rekonstrukce. Radní města dnes schválili investiční...

11. února 2026  15:38,  aktualizováno  15:38

Dálnice D55 mezi Otrokovicemi a Hulínem je uzavřená, shořel tam kamion

Na dálnici D55 mezi Otrokovicemi a Hulínem hořel kamion. (11. únor 2026)

Na dálnici D55 mezi Otrokovicemi a Hulínem ve středu hořel kamion. Oheň už hasiči zlikvidovali, teď odstraňují následky a uvolňují vozovku. Úsek bude pro dopravu uzavřený přibližně do 19 hodin.

11. února 2026  15:52,  aktualizováno  17:13

Před lety ukradli Piláta z pašijové cesty v Římově, teď se socha vrací domů

Od 90. let 20. století se z křížové cesty ztratilo 19 soch, sedm už jich...

Před sedmnácti lety zloději ukradli z pašijové cesty v Římově na Českobudějovicku barokní sochu Piláta Pontského. Policisté ji vypátrali až ve Španělsku. A nyní se vrací zpět. Římovská farnost ji už...

11. února 2026  17:02,  aktualizováno  17:02

Ústavní soud zrušil předběžnou vykonatelnost styku dítěte se sociální matkou

ilustrační snímek

Ústavní soud (ÚS) dnes zrušil předběžnou vykonatelnost rozhodnutí, na jehož základě měl čtyřletý chlapec trávit více času s bývalou partnerkou své biologické...

11. února 2026  15:23,  aktualizováno  15:23

Hurvínek oslaví 100 let na výstavě ve strakonickém muzeu

ilustrační snímek

Výstava Hurvínek na strakonickém hradě letos potěší malé i velké návštěvníky. Sto let nejslavnější české loutky mohou oslavit přímo v pokojíčku prostořekého...

11. února 2026  15:19,  aktualizováno  15:19

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Legionella byla loni v pětině kontrolovaných vzorků vody v Libereckém kraji

ilustrační snímek

Nebezpečnou bakterii legionella našli loni hygienici v Libereckém kraji v téměř pětině vzorků teplé vody. Odebrali je při 110 kontrolách zdravotnických,...

11. února 2026  15:06,  aktualizováno  15:06

Oprava sportovního areálu v Jemnici vyjde na více než 69 milionů korun

ilustrační snímek

Jemnice uzavřela smlouvu na opravu sportovního areálu. Náklady budou 69,3 milionu korun. Práce mají skončit příští rok, slavnostní otevření bude součástí oslav...

11. února 2026  15:05,  aktualizováno  15:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.