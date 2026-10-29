Soud potvrdil chybu při sčítání hlasů v Kolíně, návrh na neplatnost volby zamítl

Návrh na neplatnost volby všech 27 zastupitelů Kolína, který podalo ke Krajskému soud u v Praze volební uskupení ODS, TOP 09 a Nestraníci, soud zamítl. Potvrdil však chybu při sčítání hlasů v jednom z volebních okrsků, kde podle zveřejněných výsledků tři kandidáti uskupení nezískali ani jeden hlas. Soudním přepočtem zjistil, že uskupení v okrsku získalo 458 kandidátských hlasů místo zveřejněných 65. Ani po započtení chybějících hlasů však nepřekročilo pětiprocentní hranici potřebnou pro účast na rozdělování mandátů. Pochybení tak podle soudu výsledek voleb neovlivnilo. Vyplývá to z dnešního usnesení zveřejněného na úřední desce soudu.
"Okrsková volební komise se dopustila zjevného pochybení při zjišťování celkového počtu platných hlasů odevzdaných pro navrhovatelku a její kandidáty," uvedl soud v usnesení. Komise podle něj chybně převzala údaje z jednoho dílčího pomocného sčítacího archu namísto součtu hlasů ze všech těchto archů.
Podle návrhu se na uskupení obrátil volič, který uvedl, že ve volebním okrsku číslo 10 označil křížkem celou jeho kandidátku. Pokud skutečně odevzdal platný hlasovací lístek označený tímto způsobem, měl podle navrhovatelů každý z 27 kandidátů získat alespoň jeden hlas. Soud ověřil, že uvedený volič byl zapsán v seznamu voličů a dostavil se k volbám. Přepočet zároveň potvrdil, že v okrsku bylo odevzdáno devět hlasovacích lístků s označením celé kandidátky uskupení.
Ve zveřejněných výsledcích měli tři kandidáti uskupení uvedenou nulu. Pavel Jelínek, Eva Nezavdalová a František Mayer však podle soudního přepočtu získali 11, 12 a deset hlasů. V celém Kolíně mělo uskupení podle původně zveřejněných výsledků 10.363 kandidátských hlasů. Po započtení dalších 393 hlasů z dotčeného okrsku by tak mělo 10.756 z celkových 241.030 kandidátských hlasů, tedy přibližně 4,46 procenta. Pětiprocentní hranici by proto ani po opravě nepřekročilo a žádný mandát by nezískalo.
Navrhovatelé požadovali kontrolu všech hlasovacích lístků v okrsku, včetně těch, které byly započteny jiným volebním stranám. Pokud by se prokázal nesprávný postup při sčítání, požadovali prověřit také další okrsky. Soud však nepřistoupil k přepočtu hlasů pro ostatní volební strany ani k přepočtu dalších okrsků. Chybu označil za momentální lidské selhání a neshledal konkrétní důvody k pochybnostem o výsledcích v dalších okrscích.
Návrh byl krajskému soudu doručen 23. října. Soud o něm rozhodl dnes. Lídryně kandidátky ODS, TOP 09 a Nestraníci Štěpánka Štiková před rozhodnutím soudu uvedla, že uskupení usiluje o ověření správného započítání hlasů a výsledek soudního přezkumu bude respektovat.
Komunální volby v Kolíně vyhrála Změna pro Kolín, která získala 15 z 27 mandátů, a má tak sama nadpoloviční většinu v zastupitelstvu. Společně s Volbou pro Kolín a Kolíňáky podepsala 19. října koaliční smlouvu. Trojice uskupení má dohromady 18 mandátů, starostou má zůstat Kašpar. Ustavující zasedání zastupitelstva bylo původně plánováno na 2. listopadu.
Druhé ve volbách v Kolíně skončilo ANO se šesti mandáty, třetí Budoucnost pro Kolín získala tři zastupitele. Volba pro Kolín má dva mandáty a Kolíňáci jednoho zastupitele. Do zastupitelstva se dostalo pět z devíti kandidujících uskupení.