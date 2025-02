Několikrát přejel přítelkyni autem a nechal ho na ní stát, soud mu potvrdil 15 let

12:32

Miroslav Hankovec si odpyká 15 let vězení a následně poputuje do ústavní léčby za to, že záměrně několikrát přejel autem svou družku. Trest mu v úterý potvrdil odvolací Vrchní soud v Praze, uvedl mluvčí soudu Vít Tomáš Vatra. Hankovec trpí nevyléčitelnou chorobou, která v době vraždy podle znalce snížila mužův intelekt i ovládání.