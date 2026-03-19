Řek na Kolínsku uškrtil spolubydlící kabelem od kulmy, dostal 17 let a vyhoštění

Autor: iDNES.cz, ČTK
  14:42aktualizováno  14:42
Za vraždu a okradení seniorky v mobilheimu na Kolínsku soud ve čtvrtek potrestal obžalovaného Řeka 17 lety vězení. Na deset let ho také vyhostil z Česka. Osmadvacetiletý Ioannis Alexandridis Alexandros před soudem prohlásil vinu, dál však vypovídat nechtěl. Protože se proti rozsudku nakonec neodvolal ani státní zástupce ani obžalovaný, nabyl verdikt právní moci.

Soudy

Sledovat další díly na iDNES.tv

Muži hrozil trest od 15 do 20 let vězení, případně i výjimečný trest.

„Máme za to, že trest vyměřený ve spodní polovině zákonné trestní sazby je trestem mírným, a je možné ho uložit pouze s ohledem na sebereflexi a s ohledem na prohlášení pana obžalovaného, jinak by mu hrozil trest citelnější,“ konstatoval soudce.

Muž podle obžaloby vloni v srpnu napadl v Ratenicích na Kolínsku osmasedmdesátiletou ženu, u které přechodně pobýval v mobilním domku. Chtěl se podle státního zástupce zmocnit jejích šperků, peněz a dalších hodnotných věcí. Ženu uškrtil kabelem. Pak jí strhnul řetízky, sundal prsteny a náramky, ukradl jí tisíc korun v hotovosti, platební kartu, mobilní telefon a kabelku v hodnotě pěti tisíc korun. Vzal si také klíče od jejího automobilu, se kterým z místa odjel.

„Obžalovaný poškozenou usmrtil a to tak, že jí v obývacím pokoji pomocí černého dvoužilového kabelu od kulmy o délce 183 centimetrů, který jí omotal a pevně utáhl kolem krku, uškrtil, a současně jí polštářem či jinou věcí zakryl nos a ústa. Poté mobilheim zamknul a z místa odjel vozidlem užívaným poškozenou, kterého se zmocnil bez vědomí a souhlasu jeho majitelky. I s uvedenými penězi a šperky, jejíž celková hodnota činila 35 tisíc korun, kabelkou a platební kartou téhož dne ve 14:56 hodin odjel,“ uvedl státní zástupce Štěpán Brunclík.

Obžalovaný Řek Ioannis Alexandridis Alexandros u soudu prohlásil svou vinu a uvedl, že vše co soudce řekl, je pravda. Zároveň souhlasil s právní kvalifikací.

Nedaleko místa činu boural

Policisté Řeka zadrželi, když s automobilem v obci vzdálené asi dva kilometry naboural další tři auta. Když nehodu řešili, projížděl kolem muž, který poznal vozidlo své matky. Snažil se jí dovolat, telefon ale nezvedala, proto jel i s policejní hlídkou do jejího domu, kde ženu nalezli bez známek života.

Kromě vraždy byl muž ve čtvrtek odsouzen také za neoprávněné opatření platebního prostředku a neoprávněné užívání cizí věci.

Protože obžalovaný nechtěl vypovídat, přečetl soud jeho výpověď z přípravného řízení. V té cizinec mimo jiné uvedl, že byl v Řecku několikrát trestaný, podle svých slov kvůli rodinným sporům. Ani na policii se však k činu nijak nevyjádřil. Pouze při vazebním zasedání podle soudu muž dříve řekl, že nikoho nezabil.

Pozůstalí seniorky požadují po obžalovaném náhradu nemajetkové újmy 1,5 milionu korun, žádají také odškodné za zničené vozidlo a peníze na zaplacení náhrobku. Podle rozsudku musí obžalovaný synovi seniorky zaplatit asi 800.000 korun, za automobil pak zhruba 30.000 korun. Poškození mohou proti rozhodnutí o náhradě škody odvolání podat.

Obžalovaný ve středu před jednáním projevil zájem uzavřít se státním zástupcem dohodu o vině a trestu, na jejích podmínkách se však strany neshodly. Protože muž poté při hlavním líčení prohlásil vinu, nemusel už soud v tomto ohledu provádět dokazování, zaměřil se pouze na důkazy, které by mohly ovlivnit trest nebo výši přiznané částky za újmu.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Advantage Consulting, s.r.o.
Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.