V kamionu vezl třicet Syřanů, jedna žena zemřela. Řidiče soudí za převaděčství

Středočeský krajský soud dnes začíná projednávat kauzu běloruského řidiče, v jehož kamionu se loni udusila syrská migrantka. Muž, který v návěsu převážel přes Česko tři desítky běženců, čelí obžalobě z převaděčství. Policisté zastavili jeho vůz u Veltrus na Mělnicku, část migrantů se poté pokusila utéct. Bělorusovi hrozí pět až 12 let vězení.

Třicetiletý Stanislav Šchalkouski převzal podle obžaloby nákladní vůz se Syřany ve slovenských Malackách, a to odpoledne 2. září 2024. Na Slovensko skupinu dovezl řidič litevské národnosti. Dál měli migranti pokračovat přes Česko do Berlína.

VIDEO: Policisté odhalili kamion plný migrantů, umírající ženu už zachránit nesvedli

Skupina Syřanů cestovala v připojeném návěsu, který byl upravený ke skryté přepravě lidí. Nejmladším pasažérem bylo dítě narozené v roce 2013.

Obžaloba uvádí, že Bělorus věděl, že třicítka běženců je ve špatném zdravotním stavu, protože se nachází ve stísněných a hygienicky nevhodných podmínkách bez přísunu čerstvého vzduchu, tekutin a potravy.

Přesto v transportu pokračoval dalších pět hodin, než ho na dálnici D8 na Mělnicku zkontrolovala policejní hlídka. Ta ve voze našla 30 Syřanů, jedna žena byla ve velmi špatném stavu a přes poskytnutou pomoc zemřela.

Policisté v pondělí večer na dálnici D8 u Veltrus zastavili nákladní auto, které převáželo asi 30 migrantů. (2. září 2024)
