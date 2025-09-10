V kamionu vezl třicet Syřanů, jedna žena zemřela. Řidiče soudí za převaděčství

Třicetiletý Stanislav Šchalkouski převzal podle obžaloby nákladní vůz se Syřany ve slovenských Malackách, a to odpoledne 2. září 2024. Na Slovensko skupinu dovezl řidič litevské národnosti. Dál měli migranti pokračovat přes Česko do Berlína.
VIDEO: Policisté odhalili kamion plný migrantů, umírající ženu už zachránit nesvedli
Skupina Syřanů cestovala v připojeném návěsu, který byl upravený ke skryté přepravě lidí. Nejmladším pasažérem bylo dítě narozené v roce 2013.
Obžaloba uvádí, že Bělorus věděl, že třicítka běženců je ve špatném zdravotním stavu, protože se nachází ve stísněných a hygienicky nevhodných podmínkách bez přísunu čerstvého vzduchu, tekutin a potravy.
Přesto v transportu pokračoval dalších pět hodin, než ho na dálnici D8 na Mělnicku zkontrolovala policejní hlídka. Ta ve voze našla 30 Syřanů, jedna žena byla ve velmi špatném stavu a přes poskytnutou pomoc zemřela.