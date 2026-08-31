Soud schválil reorganizační plán čelákovické slévárny TOS-MET

Krajský soud v Praze schválil reorganizační plán čelákovické společnosti TOS-MET slévárna. Hlasující věřitelé ho minulý týden jednomyslně přijali. Plán počítá s úvěrem 15 milionů korun od jediného akcionáře firmy, společnosti ZPA Pečky. Peníze si rozdělí nezajištění věřitelé, kteří by měli dostat zhruba 31 procent svých pohledávek. Vyplývá to z usnesení zveřejněného v insolvenčním rejstříku.
Společnost původně navrhovala, že se v reorganizaci přemění provoz slévárny na sklad a prodejnu kamenných výrobků. Od tohoto záměru ale později ustoupila. "Reorganizační plán není založen na předpokladu, že by uspokojení věřitelů mělo být zajištěno z budoucího provozu obchodního závodu," uvedla společnost v dokumentu. ZPA Pečky má poskytnout TOS-MET úvěr, z něhož firma uspokojí věřitele. Podle plánu se zároveň zachová právní a organizační existence společnosti a její postavení ve skupině ZPA.
Celková výše přihlášených pohledávek je podle rozhodnutí soudu 49,15 milionu korun, přičemž všechny jsou nezajištěné. Předpokládaná míra uspokojení činí 30,97 procenta, její konečná výše bude záviset také na výsledku sporů o popřené pohledávky. Věřitelé přijali plán na schůzi 27. srpna, hlasovalo šest věřitelů s pohledávkami za celkem 24,03 milionu korun.
Soud zároveň stanovil cenu majetkové podstaty TOS-MET na 16,12 milionu korun. Při konkursu by podle znaleckého posudku připadlo nezajištěným věřitelům přibližně osm milionů korun, což odpovídá uspokojení asi 16 procent jejich pohledávek.
Jedním z původních věřitelů slévárny bylo i město Čelákovice, kterému společnost nezaplatila příspěvek na opravu vodovodu. Město přihlásilo pohledávku 4,4 milionu korun, o jejíž oprávněnosti se vedl spor. Zastupitelé v srpnu schválili prodej pohledávky ZPA Pečky za 1,4 milionu korun. Kupní cena odpovídala částce, kterou by město podle zprávy k reorganizačnímu plánu získalo, pokud by byla jeho pohledávka uznána. Podle starosty Josefa Pátka (ODS) prodej odstranil rizika spojená se sporem a možnou přeměnou reorganizace v konkurs.
TOS-MET na sebe podal insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení reorganizace loni v prosinci. Krajský soud v Praze zjistil úpadek společnosti letos v únoru a v květnu povolil jeho řešení reorganizací. Podle firmy její problémy způsobily zejména výrazné zdražení energií a materiálů, pokles zakázek a dlouhodobě klesající výnosnost výroby. Slévárenskou činnost firma ukončila k loňskému 19. prosinci a ukončila pracovní poměry s většinou zaměstnanců.
Slévárna TOS-MET se zabývala výrobou odlitků ze šedé a tvárné litiny. Byla dodavatelem pro strojírenství, energetiku i automobilový průmysl.