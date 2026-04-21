Postřelenému muži dupal na hlavu. Nejsem agresivní, tvrdil obžalovaný soudu

Dvojice pachatelů zaútočila na vyhlédnutou oběť loni v noci 2. září v podzemních garážích v ulici Na Libušáku. Státní zástupce Petr Boš tvrdí, že kuklami maskovaní Telvák s Fitanem přistoupili k vozu, v němž seděl sedmadvacetiletý muž, přičemž Telvák držel pistoli.
V garážích v pražské Libni ležel postřelený muž, případ vyšetřuje oddělení vražd
Přiměli řidiče otevřít dveře auta, Fitan ho postříkal pepřovým sprejem a Telvák na něj třikrát vystřelil, načež se mu zbraň zasekla. Postřelený muž vypadl z vozu a útočníci ho kopali do hlavy. Z dalšího počínání je vyrušil svědek, který zaslechl střelbu. Dvojice pak z místa ujela. Jejich počínání na místě činu zachytily kamery
Dvaadvacetiletý Fitan vypověděl, že Telvák se chtěl postřelenému boxerovi pomstít se zdůvodněním, že muž předtím napadl jeho staršího bratra. „Požádal mě, abychom mu dali přes držku. O zabití nepadlo slovo,“ řekl pražskému městskému soudu obžalovaný se základním vzděláním, který už je z vazby na svobodě.
„Jsem statný člověk, pan Telvák chtěl ochranu. Pravděpodobně tušil, že mě může citově zmanipulovat, věřil jsem mu,“ pokračoval mladík, který se rovněž věnuje boxu, na rozdíl od osmatřicetiletého Telváka.
„Já nejsem agresivní člověk. Nechal jsem se vést Dominikem. Stalo se to v takové rychlosti, že jsem neměl možnost nad tím přemýšlet,“ pokračoval Fitan, který oběti dvakrát šlápl na hlavu. Na dotazy soudu připustil, že si k napadení přivezli i baseballové pálky a náhradní oblečení, které nakonec nepoužili. Zmínil také, že před činem kouřili marihuanu.
Podezřelý z postřelení muže v pražských garážích, možná utekl až do Albánie
Útok spáchal ve zkušební době podmíněného trestu za držení drog, jako mladistvý byl dříve odsouzený i za násilný konflikt. Od Telvákovy rodiny dostal den po incidentu zhruba sedmdesát tisíc korun, podle něj ale ne za čin, ale na cestu do Amsterodamu.
Napadený muž žádá v trestním řízení 3,5 milionu korun za duševní útrapy a milion jako bolestné. Utrpěl mimo jiné průstřel hrudníku, tříštivou zlomeninu stehenní kosti a střelné poranění třísla. Podle expertů by zemřel do několika desítek minut, pokud by se mu nedostalo specializované lékařské pomoci. Zdravotní pojišťovna chce po útočnících náhradu škody ve výši dalšího půl milionu korun.
Pražská policie vyhlásila několik týdnů po incidentu celostátní pátrání po Telvákovi, přičemž varovala, že může být ozbrojený a nebezpečný. Uvedla, že by se mohl skrývat v Albánii, protože tam má kontakty na lidi z kriminálního prostředí.