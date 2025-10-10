Hudeček uspěl u soudu. Za ušlý zisk kvůli Opencard má exprimátor dostat 1,3 milionu

Autor: iDNES.cz, ČTK
  18:12aktualizováno  18:12
Soud přiznal bývalému pražskému primátorovi Tomáši Hudečkovi (dříve TOP 09) odškodné od státu ve výši zhruba 1,3 milionu korun, a to jako ušlý zisk za trestní stíhání v kauze Opencard. Informovala o tom v pátek Česká televize (ČT) s tím, že rozsudek není pravomocný.
Ušlý zisk představuje částku, kterou mohl Hudeček získat jako potenciální předseda kontrolního výboru pražského zastupitelstva, kdyby nebyl stíhaný.

„Žalobci bylo přiznáno odškodnění ve výši 1 274 019 Kč,“ sdělila ČT mluvčí Obvodního soudu pro Prahu 2 Marcela Pröllerová.

Exprimátorovi v kauze Opencard soud může přiznat vyšší odškodnění, miliony ale ne

Hudeček čelil stíhání v letech 2013 až 2020, společně s ním byl obviněn i současný pražský primátor Bohuslav Svoboda (ODS) a jiní někdejší radní. Policie jim kladla za vinu, že neoprávněně zvýhodnili firmu Haguess, tehdejšího vlastníka práv k městské kartě Opencard, když jednomyslně schválili navazující kontrakty.

Pražský městský soud nejprve radní dvakrát uznal vinnými. Až po výměně soudce, který zkreslil protokoly z jednání, justice obžalované lidi osvobodila. Podle konečného verdiktu radní nerozhodli svévolně, ale na základě odborných stanovisek.

Hudeček, který letos v červnu nastoupil na ministerstvo pro místní rozvoj jako vrchní ředitel sekce výstavby a veřejného investování, požadoval od státu za své stíhání celkově 7,6 milionu korun. Ministerstvo spravedlnosti se mu omluvilo a vyplatilo mu milion korun, dalších nároků se někdejší politik domáhá soudní cestou.

Za kauzu Opencard přiznal soud exprimátorovi odškodné 760 tisíc. Hudeček chtěl miliony

Městský soud v Praze bude ještě rozhodovat o Hudečkově odškodnění za nemajetkovou újmu. Obvodní soud pro Prahu 2 mu už v roce 2024 přiznal zhruba 763 tisíc korun, odvolací soud následně částku o 200 tisíc korun snížil. Nejvyšší soud ale nedávno vyhověl Hudečkovu dovolání a spor vrátil zpět k pražskému městskému soudu.

Soudy

