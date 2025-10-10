Hudeček uspěl u soudu. Za ušlý zisk kvůli Opencard má exprimátor dostat 1,3 milionu

Ušlý zisk představuje částku, kterou mohl Hudeček získat jako potenciální předseda kontrolního výboru pražského zastupitelstva, kdyby nebyl stíhaný.
„Žalobci bylo přiznáno odškodnění ve výši 1 274 019 Kč,“ sdělila ČT mluvčí Obvodního soudu pro Prahu 2 Marcela Pröllerová.
Exprimátorovi v kauze Opencard soud může přiznat vyšší odškodnění, miliony ale ne
Hudeček čelil stíhání v letech 2013 až 2020, společně s ním byl obviněn i současný pražský primátor Bohuslav Svoboda (ODS) a jiní někdejší radní. Policie jim kladla za vinu, že neoprávněně zvýhodnili firmu Haguess, tehdejšího vlastníka práv k městské kartě Opencard, když jednomyslně schválili navazující kontrakty.
Pražský městský soud nejprve radní dvakrát uznal vinnými. Až po výměně soudce, který zkreslil protokoly z jednání, justice obžalované lidi osvobodila. Podle konečného verdiktu radní nerozhodli svévolně, ale na základě odborných stanovisek.
Hudeček, který letos v červnu nastoupil na ministerstvo pro místní rozvoj jako vrchní ředitel sekce výstavby a veřejného investování, požadoval od státu za své stíhání celkově 7,6 milionu korun. Ministerstvo spravedlnosti se mu omluvilo a vyplatilo mu milion korun, dalších nároků se někdejší politik domáhá soudní cestou.
Za kauzu Opencard přiznal soud exprimátorovi odškodné 760 tisíc. Hudeček chtěl miliony
Městský soud v Praze bude ještě rozhodovat o Hudečkově odškodnění za nemajetkovou újmu. Obvodní soud pro Prahu 2 mu už v roce 2024 přiznal zhruba 763 tisíc korun, odvolací soud následně částku o 200 tisíc korun snížil. Nejvyšší soud ale nedávno vyhověl Hudečkovu dovolání a spor vrátil zpět k pražskému městskému soudu.