Začala vyšilovat až po sexu, tvrdí muž souzený za únos ženy od školy na Proseku

Petr Taz, který čelí obžalobě z únorového únosu a znásilnění ženy z Proseka, dnes u Městského soudu v Praze odmítl vinu. Přiznal pouze, že v daný den řídil její auto. Podle státní zástupkyně přepadl ženu, která ve svém voze čekala před školou na syna, odvezl ji proti její vůli ke Staré Boleslavi, přinutil ji k sexuálním praktikám, odvezl ji zpátky do hlavního města a nechal ji v autě svázanou. Hrozí mu za to až 12 let vězení.