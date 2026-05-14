„Krajský soud v Brně dnes žalobu Technické správy komunikací hl. m. Prahy, kterou se žalobce domáhal zrušení rozhodnutí předsedy ÚOHS, rozsudkem zamítl,“ uvedla zastupující mluvčí soudu Tereza Janešíková.
„TSK respektuje závěr soudu. Oceňujeme, že tato otázka je soudem zodpovězena a máme jasná pravidla pro případné další obdobné případy. TSK již ukončila smlouvu s dodavatelem a připravujeme nové zadání soutěže, které je plně v souladu s názorem soudu,“ uvedla Lišková. Dodala, že další komentář bude možný po detailnějším seznámení s rozsudkem.
Přestavba Libeňského mostu se zastaví. TSK připravuje nový projekt i soutěž
TSK vybrala v roce 2022 firmu Metrostav TBR, aby uskutečnila práce vymezené tehdejší studií rekonstrukce Libeňského mostu. Následně však vznikly dvě aktualizace studie, které záměr zásadním způsobem změnily. Podle ÚOHS a jejího předsedy tak městská firma fakticky zadala novou zakázku, aniž by vypsala zadávací řízení.
Úřad se zakázkou zabýval na návrh firmy EUROVIA CZ a nejprve dvakrát rozhodl ve prospěch TSK, rozhodnutí mu však v obou případech vrátil šéf úřadu Petr Mlsna. Potřetí již loni v červenci úředníci zakázali pražské firmě uskutečnit ty části projektu, které nebyly součástí původního zadání pro tendr v roce 2022. Poté, co TSK a Metrostav TBR podaly rozklad, Mlsna loni v září rozhodnutí potvrdil.
TSK po rozhodnutí předsedy ÚOHS rozhodla o přerušení prací, na které se rozhodnutí vztahovalo a podala žalobu ke Krajskému soudu v Brně. Soud ji nyní zamítl, TSK může rozsudek napadnout u Nejvyššího správního soudu kasační stížností.
Část mostu, který se skládá z několika konstrukcí, již TSK zbořila. Takzvaný inundační most byl na souši směrem k Palmovce. Městská firma již také začala se stavbou jeho náhrady, kterou však musela kvůli rozhodnutí ÚOHS zastavit a zakonzervovat. Podle nedávného vyjádření náměstka primátora Jaromíra Beránka (Piráti) město zvažuje, že by chybějící část na dva či tři roky do obnovení prací na přestavbě mostu nahradila dočasná, třeba i jednokolejná konstrukce, což by umožnilo obnovení tramvajového provozu.
Libeňský most je soumostí tvořené šesti mosty. Vzniklo podle návrhu architekta Pavla Janáka v roce 1928 a nikdy nebylo opravováno. Vedení Prahy za primátorky Adriany Krnáčové (ANO) v letech 2014 až 2018 počítalo se zbouráním historického mostu a jeho nahrazením novou konstrukcí, jeho nástupci ale v minulém volebním období rozhodli o opravě. O vytvoření repliky na původních pilířích pak bylo na základě statických modelů rozhodnuto koncem roku 2023, roli podle tehdejších vyjádření TSK hrálo i zpřísnění evropské legislativy v souvislosti s pádem mostu v italském Janově.
4. dubna 2024