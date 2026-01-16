Nucení k masturbaci i vyražené zuby. Soud potrestal ostrahu obchoďáku za týrání bezdomovců

Obvodní soud pro Prahu 1 potrestal vězením dva ze tří členů ostrahy obchodního domu v centru města, kteří podle policie bezdůvodně napadali a týrali bezdomovce. Hlavnímu aktérovi soud uložil pět let vězení, dalšímu obžalovanému 40 měsíců. Třetí muž od soudu koncem loňského roku odešel s podmíněným trestem. Dvojice hlavních aktérů má navíc zákaz působit jako ostraha po dobu deseti let.

O verdiktu informovala ve čtvrtek večer televize Prima.

Obvinění podle kriminalistů bezdomovce na evakuačním schodišti obchodního domu kopali, bili pěstmi i teleskopickými obušky nebo je řezali noži a nůžkami. Jednomu bezdomovci se snažili teleskopickým obuškem vybít zuby a dalšího nutili, aby před nimi masturboval.

„V jejich jednání bylo spatřováno vícero trestných činů, mimo jiné vydírání, těžké ublížení na zdraví, sexuální útok,“ řekla televizi mluvčí obvodního soudu Ivana Tichá.

Kopance, bičování, řezání nůžkami. Kauza trýznění bezdomovců míří k soudu

Policie o případu informovala loni v září, členové ostrahy ve věku 19 až 21 let podle ní bezdomovce napadli nejméně v osmi případech. Policie tehdy žádala, aby se ozvali případní další napadení.

Muže stíhala také za loupež, protože koncem předloňského roku na evakuačním schodišti obchodního domu bili a bičovali po holých zádech koženým opaskem mladého cizince, kterému pak opasek nevrátili.

Právě tímto incidentem se policisté původně začali zabývat a při vyšetřování našli v mobilním telefonu jednoho z podezřelých videa zachycující bití a týrání mužů bez domova.

