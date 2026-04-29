Muže zmasakroval boxerem a skoro mu uřízl hlavu. Obtěžoval mě, ujely mi nervy, tvrdí

Autor: iDNES.cz, ČTK
  13:02aktualizováno  13:02
Státní zástupce navrhl výjimečný trest 25 let vězení pro devětadvacetiletého Michala Štrumfu, který brutálně napadl staršího muže v jeho pražském bytě a téměř mu odřízl hlavu. Štrumfa se ve středu u soudu k usmrcení i krádeži mrtvého přiznal, přišel ale s tvrzením, že tento jeho známý jej předtím sexuálně obtěžoval.

Soudy

Sledovat další díly na iDNES.tv

Vražda se stala v noci na 23. července 2025 v panelovém domě v Krči. Obžaloba tvrdí, že Štrumfa se s šedesátiletým mužem pohádal v souvislosti s penězi, které si tam od něj přišel půjčit.

Na svého hostitele zaútočil v ložnici údery do obličeje i dalších částí těla takzvaným boxerem. Přivodil mu tak řadu výrazně bolestivých zranění, mimo jiné zlomeniny čelistí i dalších kostí v obličeji, roztržení oka či zlomeninu žebra. Poté mu prořezal krk vroubkovaným nožem z kuchyně v době, kdy oběť ještě žila.

Kriminalisté a policisté zasahují v pražské Krči kvůli podezřelému úmrtí osoby v bytě. (24. července 2025)
Kriminalisté 1. oddělení zasahují v pražské Krči v ulici Sládkovičova. (24. července 2025)
Štrumfa uvedl, že se s mužem seznámil zhruba před dvěma lety a že si už nevzpomíná, kdo mu na něj dal kontakt. Trvá na tom, že s ním neměl intimní poměr. Muž mu podle něj půjčil peníze už několikrát v minulosti. Při poslední návštěvě si Štrumfa řekl o 20 000 korun.

„Říkal, že mi peníze nepůjčí, ale že si je můžu vydělat,“ tvrdil ve středu u pražského městského soudu s tím, že jeho hostitel se svlékl, sápal se na něj a měl „pedofilní narážky“. „Ujely mi nervy a ztratil jsem nad sebou kontrolu,“ popsal, proč muže začal mlátit.

„Měl hodně poničenej obličej, předpokládal jsem, že je mrtvej. Šel jsem do koupelny, abych se opláchl, pak jsem z ložnice slyšel zachroptění. V tu chvíli jsem zpanikařil, došlo mi, že ještě žije a že musí hrozně trpět. Chtěl jsem mu ulehčit trápení,“ vysvětlil Štrumfa dokonání činu nožem.

Přivolat muži lékařskou pomoc ho podle jeho slov nenapadlo. „Jsem kluk z pasťáku, nikdo by mi neuvěřil. Systém mě osolí, jak jen to půjde,“ podotkl.

Za obzvlášť trýznivou a předem rozmyšlenou vraždu hrozí Štrumfovi 15 až 20 let vězení nebo výjimečný trest. Obžaloba jej viní ještě z porušování domovní svobody, krádeže a neoprávněného opatření platební karty.

Do bytu oběti se totiž odpoledne po činu vrátil a odnesl z něj věci v hodnotě zhruba 57 000 korun. „Rozhodl jsem se vzít nějaké věci, protože on už je nepotřeboval,“ komentoval to Štrumfa. Na dotaz soudkyně, jak se cítil při návratu do zakrváceného bytu se zdevastovaným tělem, odpověděl, že to nebyl první mrtvý člověk, kterého v životě viděl.

Podle znalců z oboru psychologie a psychiatrie má Štrumfa nadprůměrný intelekt a cítí se proto nadřazeně vůči ostatním. Netrpí žádnou duševní chorobou. Má ale ADHD a nezdrženlivou, sebestřednou osobnost, která upřednostňuje bezprostřední uspokojování potřeb. Poruchy chování se u něj začaly projevovat od 12 let, o tři roky později jej soud umístil do diagnostického ústavu kvůli majetkové trestné činnosti, záškoláctví i agresivitě.

„Mě samozřejmě mrzí, jak celá situace dopadla a že jsem se nerozhodl jinak, než jsem ho začal bít. K tomu, že můj projev je bez emocí, chci říct, že mám odmala problémy s projevováním citů. Těmhle věcem nerozumím,“ dodal obžalovaný.

24. července 2025

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

29. dubna 2026  14:14

29. dubna 2026  13:32,  aktualizováno  14:12

29. dubna 2026  12:25,  aktualizováno  12:25

Šafaříkova ul., Praha 2

Šafaříkova ul., Praha 2

Padající listí krásně odbarvuje chodník v Šafaříkově ulici na Praze 2

vydáno 29. dubna 2026  13:56

Včera deník Metro informoval, že ve středu s cestujícími společně oslaví 1.máj-lásky čas a to prostřednictvím PID zastávky Anděl v ulici Nádražní v Praze 5 označené jako Zamilovaná, což se dnes také...

vydáno 29. dubna 2026  13:54

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.