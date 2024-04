Bodání do hlavy, uříznutý penis. Za vraždu partnera exmanželky dostal muž 18 let

„Soud neměl o vině pana obžalovaného žádné pochybnosti,“ konstatovala předsedkyně trestního senátu Vlasta Langhamerová, která odkázala na provedené důkazy.

Kromě trestu vězení soudkyně muže vyhostila z Česka na neurčito. „Tento stát nemá žádný zájem na tom, aby se na jeho území zdržovaly osoby, které jsou schopny se dopustit takového jednání, jako se dopustil pan obžalovaný,“ uvedla Langhamerová.

Pro uložení výjimečného trestu, tedy trestu vězení delšího než 20 let, ale podle ní nebyly splněny podmínky. Při jeho ukládání však vzala soudkyně v potaz, že obžalovaný neprojevil žádnou sebereflexi, neomluvil se ani rodině zavražděného.

Rozsudek není pravomocný, je možné proti němu podat odvolání k Vrchnímu soudu v Praze.

Událost se odehrála v Praze 10 loni 30. června večer v hale bytového domu. Muž, který pochází z Ukrajiny, podle obžaloby nožem napadl o sedm let mladšího přítele své ženy, se kterou byl v té době v rozvodovém řízení.

Oběti zasadil tři bodné rány do hlavy a dalších jedenáct do hrudníku, břicha a ramen. V závěru útoku mu uřízl penis. Napadený zemřel během několika minut kvůli krvácení z ran v plicích a srdci. Podle soudu byla motivem jeho počínání žárlivost.

Ke rvačce nedošlo, řekla soudkyně

V úterý ve své výpovědi cizinec připustil, že se s přítelem své exmanželky popral. Tvrdil ale, že ho neznal a nevěděl o vztahu s jeho bývalou ženou. Oslovit ho údajně proto, že zaparkoval na místě jeho exmanželky, a chtěl se ho zeptat na svoji dceru. Rvačku podle něj začal druhý muž a on sám se pouze bránil. Přiznal však, že s sebou nosil nůž. „Je možné, že jsem ve stavu paniky nůž použil,“ uvedl v úterý.

3. dubna 2024

„Poškozený žádným způsobem neočekával, že bude v kontaktu s panem obžalovaným, nebyl připraven na žádnou konfrontaci,“ uvedla soudkyně v pátek. Obžalovaný naopak přišel na místo vyzbrojen dvěma noži. Langhamerová obhajobu muže odmítla, mimo jiné podotkla, že neměl důvod setrvávat na místě, když viděl, že se tam jeho dcera nenachází.

Pokud měl pochybnosti o zacházení s dcerou, mohl podle soudkyně kontaktovat policii či orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD).

Podle soudkyně ze žádných důkazů nevyplynulo, že by skutečně před vraždou došlo ke rvačce. Na místě podle ní například nebylo nic rozbitého, a to i přes to, že se v hale nachází velká skleněná stěna. Na těle oběti také znalci nenašli žádné známky potyčky, pouze zranění vzniklá při obraně proti noži. „Pan obžalovaný není konzistentní v rámci své výpovědi, když na policii o žádné rvačce nehovořil a obdobným způsobem hovořil i se znalci,“ upozornila také soudkyně. Situaci podle ní eskaloval obžalovaný.

Doplnila, že obžalovaný disponuje dostatečným intelektem na to, aby mohl respektovat, že jeho nyní už bývalá manželka nechce ve vztahu s ním pokračovat. To, že je otcem nezletilého dítěte, neznamená, že si může pokračování ve vztahu vynucovat, uvedla k obžalovanému soudkyně.