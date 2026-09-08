Podle obžaloby zabila žena svoji dceru loni v říjnu ve svém bytě v Kolíně. Na třídní schůzce se dozvěděla, že její mentálně postižená holčička nezvládá školu, bude potřebovat větší péči a bude nutné ji přeřadit do třídy dětí s postižením.
Když dívka ležela v posteli, zasadila jí 96 bodných ran. Dcera byla vzhůru a snažila se bránit. Zemřela na mnohočetná poranění dýchacích cest a vnitřních orgánů a masivní krvácení.
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Žalobce i zdravotní sestra se odvolali pouze proti uloženému trestu. Podle státního zástupce měl soud potrestat ženu přísněji. Matčin advokát žádal trest pod spodní hranicí trestní sazby, kolem 14 let. Argumentoval tím, že jeho klientka jednala ve stavu dlouhodobé frustrace. Doplnil, že se k činu přiznala, což je polehčující okolnost. „Chtěla bych požádat o shovívavost,“ uvedla v úterý obžalovaná žena.
„My jsme se s tím, že by byl trest nepřiměřeně přísný nebo mírný, neztotožnili,“ prohlásila předsedkyně senátu Michaela Pařízková.
Prvoinstanční středočeský krajský soud podle ní přihlédl k polehčujícím okolnostem, ale i brutalitě skutku. Žena podle soudu zasadila dceři mnohem více ran, než je u usmrcení běžné.
Žena u hlavního líčení uvedla, že byla zoufalá. S dcerou žila sama, dívčin otec se o ni nezajímal ani na ni neplatil výživné. Holčička podle ní měla genetické onemocnění a její mentální stav se v poslední době zhoršil. Oznámení ze školy pro ni bylo podle její výpovědí poslední kapkou. I dcera z něj byla nešťastná.
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Po příchodu ze školy se žena rozhodla zabít. Podle své výpovědi spolykala velké množství prášků. Následně se ale rozhodla, že by dcera měla zemřít s ní. Už v malátném stavu ji pobodala, ale pamatuje si jen několik prvních ran. Dnes jí přijde neuvěřitelné, že mohla holčičku bodnout tolikrát. Toto její prohlášení však státní zástupkyně označila za účelové. Žena se podle ní snažila přesvědčit soud, že za celý útok není odpovědná.
Podle znalce žena dceru zavraždila z frustrace a bezradnosti. Podle znaleckých posudků žena netrpí duševní poruchou ani nebyla pod vlivem žádných látek. Je však emociálně nestabilní.
Žena byla podle znalce také dlouhodobě vyčerpaná a špatné zprávy ze školy byly spouštěčem činu.