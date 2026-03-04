„Hrabalova chata má mimořádnou kulturně-historickou hodnotu. Je jedinečným svědectvím o životě a tvorbě světově uznávaného spisovatele,“ uvedl krajský radní pro kulturu Václav Švenda.
„Samotná chata i její okolí jsou navíc pevně zakotveny v jeho literárním díle a připomínají je také filmy inspirované jeho knihami. I proto jsme chtěli, aby chata získala statut kulturní památky, který zajistí její ochranu i pro další generace,“ řekl Švenda. O prohlášení chaty za kulturní památku požádal kraj loni.
Chatu, ve které zejména v 70. letech napsal většinu svých knih, získal Bohumil Hrabal v roce 1965. V letech 1967 až 1970 provedl stavební úpravy, dal přistavět horní patro a garáž, nad kterou vznikla prosklená veranda. Před smrtí objekt daroval synovi svého souseda, který zde dostavěl koupelnu a kuchyň.
Kraj koupil chatu v roce 2021 téměř za deset milionů korun, upravenou do podoby takzvaného haus muzea ji otevřel předloni v květnu. Po rekonstrukci se vrátila do podoby z 80. let minulého století, kdy spisovatel v chatě pobýval.
Část expozice tvoří původní vybavení ze sbírek Polabského muzea, k autentickému dojmu přispívají také dobové předměty, které muzeum získalo od dárců. Součástí Polabského muzea je i Vlastivědné muzeum v Nymburce, které dlouhodobě spravuje stálou expozici Bohumila Hrabala.
Návštěvníci mohou letos chatu poprvé navštívit poslední víkend v březnu. V režimu pátek až neděle bude chata přístupná v dubnu a v říjnu. Od května do září bude otevřená denně mimo pondělí. Vstupenky si zájemci mohou zakoupit na rezervačním webu Polabského muzea.