Spojenci uzavřeli koalici s Příbramí zdola, Šancí a Příbramáky pro Příbram

Autor: ČTK
  9:20aktualizováno  19:41
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

V Příbrami uzavřeli koaliční smlouvu Spojenci, Příbram zdola, Šance pro Příbram-Naše Česko a Příbramáci pro Příbram. V zastupitelstvu mají dohromady 13 z 25 křesel. Starostkou se má stát lídryně Spojenců Markéta Škodová (za STAN), posty uvolněných, tedy plně placených místostarostů obsadí volební jednička Šance pro Příbram Vladimír Král (nestr.), lídryně Příbrami zdola Lucie Albrechtová (nestr.) a dvojka na kandidátce Spojenců Marek Školoud (TOP 09). Škodová o tom dnes informovala ČTK. Vítězné ANO i ODS, které v Příbrami dosud vládly, chtějí být aktivní a konstruktivní opozicí.

Další radní budou neuvolnění. V sedmičlenné radě města mají ještě usednout lídr Příbramáků pro Příbram Petr Kareš (nestr.), dvojka za Příbram zdola Simona Luftová (Piráti) a za Šanci pro Příbram Josef Strejc (Naše Česko). Přestože Spojenci dosáhli vyššího volebního zisku, v radě města mají dvě křesla stejně jako Příbram zdola a Šance pro Příbram. "Složení rady je výsledkem povolebních vyjednávání. Jako Spojenci jsme s jejich výsledkem spokojeni," uvedla k rozložení sil ve vedení města Škodová.

Koaliční smlouvu zástupci stran podepsali ve čtvrtek večer, nyní pracují na programovém prohlášení. Důraz kladou na transparentní správu, rozpočtovou odpovědnost a spolupráci s občany i městskými částmi. "Jsem ráda, že jsme dokázali najít shodu nejen na konkrétních prioritách, ale také na způsobu, jakým chceme město vést. Máme za sebou náročná jednání, ale jejich výsledkem je dohoda, která dává Příbrami možnost posunout se dál," míní Škodová.

Koalice ANO a ODS, která dosud vládla v třiatřicetitisícovém městě, po volbách přišla o většinu. ANO má nově v zastupitelstvu osm křesel. Proti minulým volbám si o tři mandáty pohoršilo. Druzí Spojenci naopak posílili, získali šest mandátů místo dosavadních čtyř. Třetí Příbram zdola, kterou tvoří Piráti, Zelení a nezávislí, má čtyři zastupitele. ODS má dva mandáty, stejně jako Šance pro Příbram a SPD. Sedmí Příbramáci pro Příbram mají jednoho zastupitele.

Lídr ANO Vladimír Karpíšek uvedl, že ANO se po volbách setkalo se všemi uskupeními a nabídlo možným partnerům pozici starosty. "Chtěli jsme vytvořit silnou a stabilní koalici. Nabídka přijata nebyla. Budeme tedy silnou, konstruktivní, ale i tvrdou opozicí," řekl. Končící koalice podle něj město předává v nejlepší kondici, na účtech má čtvrt miliardy korun. Kroky nového vedení bude ANO podle Karpíška pečlivě sledovat. Poukázal na to, že město čekají velké projekty, mimo jiné přestavba čističky nebo stavba bazénu. Zajímat se bude i o to, jak nová koalice naloží s bývalou budovou městských lesů, kterou chtělo dosavadní vedení radnice prodat a opozice s tím nesouhlasila.

"Respektujeme výsledek povolebních jednání a jsme připraveni převzít roli opozice. Naším cílem není brzdit nové vedení města, ale důsledně hájit zájmy Příbrami a jejích obyvatel," uvedl na facebooku lídr ODS Miroslav Peterka. I on připomněl projekty nynější radnice. "Budeme i z opozice důsledně sledovat jejich pokračování a požadovat, aby se na odvedenou práci navázalo a připravené investice se skutečně proměnily v konkrétní výsledky," dodal.

Dosud měla Příbram v nejužším vedení uvolněného starostu a dva místostarosty. Model se třemi uvolněnými místostarosty je podle zástupců nové koalice běžnou praxí u mnoha měst srovnatelné velikosti i náročnosti správy, například v Táboře, Písku, České Lípě, Trutnově, Třebíči či Chebu. V posledních osmi letech se v Příbrami podle nich velké projekty, například čistírny nebo bazénu, prakticky nepohnuly z místa. "Posílení vedení města je přímým krokem k tomu, aby se věci konečně začaly reálně hýbat dopředu," uvedli. Karpíšek podotkl, že čistírna a bazén jsou v závěrečné fázi výběrového řízení a mnoho dalších projektů, například atletický ovál, je připraveno.

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