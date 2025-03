Spojení Brandýsa s Prahou podpořilo ministerstvo

„V uplynulých měsících jsem absolvoval sérii jednání ohledně vlakového spojení z brandýského nádraží do Prahy. Cílem je nabídnout cestu do centra metropole s dojezdem do půl hodiny ve frekvenci 15 minut. K naší iniciativě se nově přidalo i Ministerstvo dopravy ČR. Po konzultacích se Správou železnic je reálná ohleduplná trasa, která vede ve stopě plánované přeložky silnice 610. Věřím, že může být za 5 až 7 let hotovo,“ řekl starosta Brandýsa nad Labem Petr Soukup (Naše Dvojměstí). Středočeský kraj již loni na podzim schválil memorandum s hlavním městem, Brandýsem nad Labem–Starou Boleslaví, Podolankou, Přezleticemi a pražskými částmi Vinoř a Kbely, které se týká spolupráce při přípravě nové trati.