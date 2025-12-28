Mají sílu uzdravovat. Spolek seniorů plete pomůcky pro nemocnice a dětské domovy

Marek Kočovský
  14:02aktualizováno  14:02
Jsou barevné, měkké a roztomilé. Ať už jde o háčkovaná zvířátka, polštářky či pletené ponožky z produkce spolku Babíkov, mají sílu uzdravovat. Navíc je dobrovolně bez nároku na honorář vyrábějí senioři, kteří se často znají pouze online. A vůbec nevadí, že většina z nich už je důchodového věku. Moderní technologie se pro dobrou věc rádi naučí ovládat stejně dobře jako jejich vnuci.
V nemocnicích, kde rehabilitují s pacienty po poškozeních mozku či jiných...

V nemocnicích, kde rehabilitují s pacienty po poškozeních mozku či jiných úrazech, jsou výrobky z Babíkova vítanou součástí terapie. Na snímku jsou zdravotníci s dary od spolku. | foto: Rehabilitační nemocnice Beroun

Pletené pomůcky
Pletené pomůcky
Pletené pomůcky
Gabriela Šejbová, Spolek Babíkov
5 fotografií

„Už jsme se tak rozrostli po republice, že se opravdu někteří potkávají jen přes videochaty na notebooku či telefonu. Ovládají to dobře, jakmile se někdo dozví o tom, co děláme, třeba od známé, propojí se s námi. Jedna babička je v Ostravě, druhá třeba v Plzni, a přestože se nikdy neviděly, staly se z nich kamarádky,“ říká iniciátorka nápadu Gabriela Šejbová.

Ta žije nedaleko Příbrami, kde Babíkov, z. s. oficiálně sídlí. A odtud řídí distribuci výrobků nejen do nemocnic, ale také dětských domovů či kojeneckých ústavů.

Zahodit starosti a pomáhat

Nápad začít ve velkém dobročinně plést a háčkovat dostala zakladatelka díky vzpomínkám na vlastní babičku.

„Neustále pro nás děti pletla ponožky, šály a spoustu dalších krásných věcí. Vždycky nám říkala, vezměte si to, až budete starší, bude se vám to hodit. A my to tehdy samozřejmě příliš nechtěli. No a nyní by se mi hodilo, kdybych měla po babičce pletených ponožek či šál víc,“ svěřuje se zakladatelka.

Praha navyšuje místa v domovech pro seniory, stále to ale nestačí. Čeká se i roky

Spolek Babíkov se dlouhodobě věnuje začleňování seniorů do aktivního života. A pomáhá tak rovnou dvakrát. Jednak těm, kterým společným tvořením ulevuje od samoty a vlastních starostí, a pak obdarovaným, jimž dělá radost a mnohdy jim pomáhá k uzdravení. Gabriela Šejbová celý proces zaštiťuje a je s dobrovolníky v živém kontaktu.

„Snažíme se jim shánět materiál, protože někteří ho mají, ale jiní nemají. Necháváme na nich, jaký typ výrobků zrovna budou chtít dělat. Naše práce je pak hledat někoho, kdo o to bude mít zájem. Máme radost, když vidíme, že díky pletení či háčkování přestávají řešit, že jsou osamělí, že je stále něco bolí, že jsou na vozíku,“ vysvětluje Gabriela Šejbová a dodává, že „babičky tvořilky“ si online i navzájem radí a učí se jedna od druhé. „Je hodně případů, kdy dámy do doby, než se k nám přidaly, vůbec neuměly plést ani háčkovat.“

Chobotničky zlepšují motoriku

Jakou radost a rovněž užitek mohou drobné, ale roztomilé výrobky udělat, si členové spolku pravidelně ověřují při dárcovských akcích. Třeba v listopadu potěšili výsledky své píle tým rehabilitačních pracovníků berounské nemocnice. Dorazila k nim totiž zásilka háčkovaných chobotniček, pletených ponožek či polštářků ve tvaru podkovy. Na tamním oddělení následné péče nyní pomáhají se zotavováním pacientů.

Česká rarita. V domově pro seniory vznikla dětská skupina, zájem je veliký

„Máme z daru obrovskou radost a chceme spolku moc poděkovat. Je úžasné, že si našli čas a energii vyrobit tyto pomůcky právě pro naše pacienty,“ chválí dobrovolnou aktivitu Babíkova staniční sestra Veronika Irová.

Spolek Babíkov

  • Babíkov z. s. je neziskový spolek, který se snaží začlenit seniory zpět do života a přimět je k aktivitě. Vznikl v Příbrami, ale nyní už se prostřednictvím online setkávání jeho činnost rozšířila po celém Česku.
  • Senioři pod hlavičkou spolku pletou, šijí či háčkují výrobky, které pak zdarma poskytují potřebným do nemocnic či dětských center.
  • V Příbrami mohou babičky a dědečkové tvořit rovněž v klubovně Babíkova, kam mohou na rukodělné kurzy přivést i svá vnoučata.

Na oddělení se léčí pacienti po akutních mozkových příhodách, po operacích pohybového aparátu, ale také lidé trpící stařeckou demencí nebo poruchami hybnosti končetin.

„Nácvik drobné motoriky rukou je pro naše klienty velmi důležitý a chobotničky jsou k tomu ideální pomůckou. Díky jemnému materiálu se s nimi dobře manipuluje a pacienti je využívají při procvičování horních končetin,“ vysvětluje Irová.

Kromě Berouna vozí Babíkovští výrobky do příbramské a dalších nemocnic v kraji. „Spolupracujeme rovněž s Domovem pro seniory v Pečičkách. Máme u nás babičky, které pletou pro opuštěné děti bez rodičů v dětských domovech. Dodáváme rovněž hračky pro miminka v kojeneckých ústavech,“ vyjmenovává další zdravotnická a jiná zařízení Gabriela Šejbová.

Domov seniorů jako luxus. Chybí personál, Česko hledá nové možnosti péče o staré

Aktuálně se ale Babíkovští potýkají s nemalým materiálním problémem. Pomalu dosluhuje spolkové auto, proto se rozhodli uspořádat sbírku. Přispět jim lze prostřednictvím platformy Donio.

