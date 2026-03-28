Spolujezdkyně nepřežila nehodu dvou osobních aut na Benešovsku

Na následky vážného zranění po páteční nehodě dvou osobních aut v Bezděkově, části obce Loket na Benešovsku, zemřela spolujezdkyně v jednom z vozů. Řidič utrpěl vážné zranění. Příčinami a okolnostmi nehody se zabývají benešovští kriminalisté, řekla dnes ČTK mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková.
Nehoda se stala po 16:00. "Podle dosud zjištěných poznatků řidič fabie nedal přednost v jízdě řidiči auta Kia, ten byl převezen s vážným zraněním do vinohradské nemocnice a jeho spolujezdkyně byla s vážným zraněním letecky transportována do Ústřední vojenské nemocnice, nicméně po transportu svým zraněním podlehla," řekla Suchánková. U zemřelé byla nařízena soudní pitva, dechové zkoušky u obou řidičů byly negativní.