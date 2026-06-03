Spolujezdkyně nepřežila úterní havárii motocyklu na Rakovnicku

Při havárii motocyklu u Rudy na Rakovnicku zemřela v úterý spolujezdkyně. Řidiče s těžkým zraněním záchranáři letecky přepravili do pražské nemocnice, řekly dnes ČTK policejní mluvčí Michaela Richterová a mluvčí záchranné služby Monika Nováková.
Nehoda byla oznámená krátce po 15:00. "Motocyklista jel ve směru od Rudy na Lány, v zatáčce za přesně nezjištěných okolností vjel do příkopu," řekla Richterová. Dechová zkouška alkohol u řidiče neprokázala.
"Jedna žena na místě bohužel i přes snahu všech zemřela. Druhý pacient utrpěl poranění dolní končetiny, transportován byl letecky do Ústřední vojenské nemocnice," řekla Nováková.