Spor o reklamu v pražské MHD trvá. Městský soud potvrdil neplatnost smlouvy

Autor: iDNES.cz, ČTK
  15:42aktualizováno  15:42
Městský soud v Praze ve čtvrtek potvrdil dřívější rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 9 o zamítnutí žaloby, kterou se firma Rencar domáhala určení platnosti smlouvy na pronájem reklamních ploch v MHD s pražským dopravním podnikem (DPP). Senát odvolacího soudu se ztotožnil s názorem, že smlouva byla kvůli absenci jasného vymezení předmětu od počátku neurčitá a proto neplatná.
Velkoplošná obrazovka ve stanici metra Můstek v Praze

Velkoplošná obrazovka ve stanici metra Můstek v Praze | foto: Jiří Benák, iDNES.cz

Eskalátorový tunel je osazen 42 obrazovkami.
Velkoplošná obrazovka ve stanici metra Můstek v Praze
Velkoplošná obrazovka ve stanici metra Můstek v Praze
Velkoplošná obrazovka ve stanici metra Můstek v Praze
6 fotografií

Případ soudy řeší od roku 2016, Rencar ještě může proti rozhodnutí podat dovolání k Nejvyššímu soudu.

Společnost Rencar z francouzské skupiny JCDecaux žalobou požadovala potvrzení platnosti smlouvy, na základě které od roku 1997 provozovala reklamní plochy v pražské MHD. Kontrakt měl původně platit do roku 2031, v roce 2016 jej však DPP označil za neplatný, což iniciovalo dlouholetý soudní spor.

Smlouva o reklamě mezi DPP a firmou Rencar je neplatná, řekl opět soud

V září 2019 obvodní soud nepravomocně rozhodl, že smlouva byla od počátku neplatná kvůli neurčitosti předmětu nájmu. Společnost Rencar se opakovaně odvolala, věcí se již zabýval i Nejvyšší soud, který věc vrátil Obvodnímu soudu pro Prahu 9. Ten žalobu opět zamítl a po dalším kolečku odvolání nyní rozhodnutí o neplatnosti smlouvy znovu potvrdil i odvolací soud.

Podle předsedkyně soudního senátu Ivany Kotrčové je rozhodnutí prvoinstančního soudu, že předmět smlouvy byl neurčitý, věcně správné. „S tímto závěrem odvolací soud souhlasí,“ řekla. Dodala, že to vyplývá i z fungování celé spolupráce, kdy Rencar reklamu neumisťoval na předem určené a jasně vymezené plochy, ale umístění se měnilo a firma vytipovávala nová místa až po podpisu smlouvy.

Pražský dopravní podnik podal žalobu na Rencar kvůli reklamě v MHD

„Rozhodnutí Městského soudu v Praze tak jako další v řadě potvrzuje argumentaci DPP, že smlouva z 90. let nebyla uzavřena zákonným způsobem,“ uvedl vedoucí marketingu a obchodu DPP Josef Voltr.

„Potvrzuje správnost postupu DPP, který v posledních letech reguluje počet reklamních ploch na svém majetku, které pronajímá nájemcům vybraným pouze v otevřených výběrových řízeních, a to za jasných a přísných podmínek bránících dřívějšímu nekontrolovanému reklamnímu smogu,“ dodal.

DPP od roku 2016 v tendrech vybral jiné provozovatele reklamy, což podle informací podniku zvýšilo tyto příjmy o více než 200 milionů korun ročně. Rencar podle dřívějších informací podniku platil ročně v rozmezí 35 až 50 milionů korun.

Rencar v roce 1990 založil DPP, v roce 2001 většinu akcií koupila mezinárodní skupina JCDecaux. Nyní má podnik ve firmě jen menšinový podíl. JCDecaux měla od roku 1994 také smlouvu s magistrátem na provoz přístřešků MHD, která v polovině roku 2021 skončila.

Reklamní firma Rencar ze skupiny JCDecaux se za rok propadla o 67 procent

Vedení metropole se rozhodlo ji neprodloužit a stovky přístřešků, které firma vlastnila, nahradila vlastními. Skupina JCDecaux kvůli sporu o reklamu v MHD zažádala o mezinárodní arbitráž, ve které po České republice požaduje 553 milionů korun.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Český slavík 2025: Kdo vystoupí, kdo je nominovaný a kdy zjistíme vítěze

Zlatou slavicí se stala Ewa Farna. (29. listopadu 2024)

Slavnostní vyhlášení ankety Český slavík 2025 je za dveřmi. Hlasování skončilo 9. listopadu, takže o vítězích je už jasno. Publikum i televizní diváci se vše dozvědí v pátek 21. listopadu, kdy...

Legendární tramvaj T3 slaví výročí. V pražském provozu je už 63 let

Prototyp tramvaje T3 ve vozovně Motol. Zřetelně je vidět původní čelní

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

SIPO zdražuje. Od 1. ledna 2026 se mění podmínky i ceník sdruženého inkasa

ilustrační snímek

Využíváte k platbě pravidelných poplatků SIPO? Od 1. ledna 2026 vás tato služba zajišťovaná Českou poštou vyjde dráž. Co a proč se mění?

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Je tu listopadová výluka číslo 4. Pražské metro čeká omezení také příští týden

Stanice metra Českomoravská

O víkendu 22. a 23. listopadu čeká cestující linky C přerušení provozu mezi Nádražím Holešovice a Pražského povstání. Dopravní podnik nasadí náhradní autobusy. Jde o několikátou výluku metra v řadě....

Do českých poboček McDonald’s dorazí Přátelé. Někteří nechápou, jiní se těší

Ze seriálu Přátelé

Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler a Ross. Svět je miluje. Na televizní obrazovky vtrhli už před více než 30 lety, dodnes mají miliony fanoušků. Toho využil i řetězec rychlého občerstvení...

Základní škola se na dva dny promění v prales plný žab, želv a chameleonů

Pralesnička strašná je v exotické přírodě, kde konzumuje mravence, jedovatá. V...

Chameleoni, želvy nebo třeba exotické druhy žab. Navzdory nyní panujícímu počasí si mohou lidé v Herálci na Žďársku připadat jako v tropech. Stačí zamířit na novou výstavu chovatele Jakuba Zerzánka....

27. listopadu 2025  15:52,  aktualizováno  15:52

Kraj hodlá přispět na obnovu pavilonu a voliéry v Podzámecké zahradě v Kroměříži

ilustrační snímek

Zlínský kraj plánuje finančně podpořit obnovu dalších dvou historických objektů v Podzámecké zahradě v Kroměříži. Na opravy terasy Rybářského pavilonu a...

27. listopadu 2025  14:10,  aktualizováno  14:10

Zámky na Opavsku a Bruntálsku lákají na vánoční atmosféru šlechtických rodů

ilustrační snímek

Zámky v Moravskoslezském kraji se připravují na poslední velké akce letošního roku. Bude mezi nimi výstava betlémů či ukázka vánočního života šlechtických...

27. listopadu 2025  14:03,  aktualizováno  14:03

Spor o reklamu v pražské MHD trvá. Městský soud potvrdil neplatnost smlouvy

Velkoplošná obrazovka ve stanici metra Můstek v Praze

Městský soud v Praze ve čtvrtek potvrdil dřívější rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 9 o zamítnutí žaloby, kterou se firma Rencar domáhala určení platnosti smlouvy na pronájem reklamních ploch v MHD...

27. listopadu 2025  15:42,  aktualizováno  15:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Zanedbané a nevyspalé děti musely žebrat o jídlo, soudí partnery za týrání

Seniora soudí u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Týrání dětí začal ve čtvrtek projednávat českobudějovický krajský soud. Otevřel tím příběh početné rodiny, ve které jsou dva dospělí obžalováni z týrání a ohrožování výchovy nezletilých. Hrozí jim až...

27. listopadu 2025  15:42,  aktualizováno  15:42

Oslava Mikuláše na kolejích. Parní krásky doprovodí speciální historické vlaky

Mikulášský vlak ve Svitavách (3. prosince 2017)

Velkým množstvím Mikulášů, čertů a andělů se to bude už o tomto víkendu hemžit na mnoha vlakových zastávkách a ve stanicích na Orlickoústecku a Svitavsku. V oblacích kouře a páry budou mikulášské...

27. listopadu 2025  15:32

Ve Vsetíně se otevřela zrekonstruovaná centrální budova knihovny

Ve VsetĂ­nÄ› se otevĹ™ela zrekonstruovanĂˇ centrĂˇlnĂ­ budova knihovny

Ve Vsetíně se dnes otevřela zrekonstruovaná centrální budova Masarykovy veřejné knihovny a turistického informačního centra na Dolním náměstí. Rekonstrukce...

27. listopadu 2025  13:45,  aktualizováno  13:45

Doprava není jen pro kluky. Kampaň ukazuje, která MHD má nejvíce řidiček

Řidičkou trolejbusu v Ústí se Zuzana Dručkovová stala před třemi roky a životní...

Ženy dnes tvoří téměř 18 procent všech zaměstnanců dopravních podniků. Přímo za volantem jich ale sedí pouze 12 procent. Nejvyšší podíl žen má Dopravní společnost Zlín–Otrokovice. Kampaň Holky jedou!...

27. listopadu 2025  15:22

Na klášterecké městské střední škole studuje prvních deset budoucích zahradníků

ilustrační snímek

Prvních deset studentů studuje od září obor zahradnické práce na Střední a základní škole Petlérská v Klášterci nad Ohří na Chomutovsku. Praxe vykonávají v...

27. listopadu 2025  13:44,  aktualizováno  13:44

Bitvu u Slavkova představuje výstava u české ambasády v Paříži

ilustrační snímek

Události 2. prosince roku 1805, kdy se u Slavkova střetla vojska tří císařů, představuje od středy panelová výstava u české ambasády v Paříži. Zhruba po měsíci...

27. listopadu 2025  13:41,  aktualizováno  13:41

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Na Vysočině jsou místy upravené stopy pro běžkaře, vlekaři zatím vyrábějí sníh

ilustrační snímek

Na Vysočině jsou v některých místech projeté stopy pro běžkaře. Lyžovat se dá u Nového Města na Moravě, kde napadlo deset až 15 centimetrů sněhu, například u...

27. listopadu 2025  13:34,  aktualizováno  13:34

Bezdružice na Tachovsku připravují zónu se 74 parcelami, má zabránit odlivu lidí

ilustrační snímek

Bezdružice na Tachovsku připravují bytovou zónu se 74 parcelami. Chtějí tak zabránit dlouhodobému poklesu počtu obyvatel. Město už má projekt se stavebním...

27. listopadu 2025  13:34,  aktualizováno  13:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.