Mluvčí policie Richard Hrdina uvedl, že se jednalo o stejný zákrok a místo jako zhruba před rokem, kdy skupina osob obsadila soukromě vlastněnou opuštěnou budovu.
Krátce po půl jedné odpoledne byl zásah ukončen. Policie s povolením majitele vstoupila do objektu a vyzvala všechny osoby k opuštění budovy. Dle Richarda hrdiny jedna osoba se vzpírala a tak byla policisty zadržena.
Před rokem v dubnu začalo deset aktivistů v objektu provozovat autonomní sociální centrum. Také plánovali v něm zřídit komunitní projekty, například dětskou školku. Jejich záměr však narazil na nesouhlas majitele a úřadů, což vedlo k reakci bezpečnostních složek – ale až po více než měsíci.
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Policejní manévry v Praze 6 kvůli squaterům. Někteří se přivázali na střeše
Situace vyvrcholila rozsáhlým policejním zásahem, který začal koncem května 2025 s cílem budovu definitivně vyklidit. Část squaterů během policejní akce vylezla na střechu domu, kde i přes nepříznivé počasí strávila několik desítek hodin a odmítala slézt dolů. Incident provázely protesty a podpůrné demonstrace přímo v ulicích Bubenče, kde se sešly desítky sympatizantů vyjadřujících aktivistům podporu.
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Těžkooděnci vyvedli z Cibulky osm squaterů, z věže sundali další čtyři
Tato událost navázala na dlouhou historii mediálně sledovaných squaterských kauz v městské části Praha 6. Mezi nejznámější případy v této oblasti patří památkově chráněná usedlost Šatovka v Šáreckém údolí, kterou policie po dramatickém odporu vyklidila v únoru 2018 (squateři ji nakrátko obsadili už v prosinci 2015), nebo legendární statek Ladronka na Břevnově, kde komunita působila od září 1993 až do násilného vystěhování dne 9. listopadu 2000.