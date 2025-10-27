Při srážce s náklaďákem u Příbrami vykolejil vlak, zpět na trať ho vrátí v úterý

Zprávy z dráhySledovat další díly na iDNES.tv
Provoz mezi Bělčicemi a Březnicí u Příbrami na pomezí Jihočeského a Středočeského kraje je zastaven, v úseku podle webu Českých drah jezdí náhradní autobusy.
Hasičům SŽ pomáhá s odklízením silniční jeřáb. „Jeřáb v tuto chvíli odstraňuje míchačku, vlak se bude dělat zítra (v úterý),“ řekl v pondělí krátce před půl šestou večerní Kavka.
Část osobního vlaku, ve kterém cestovalo 20 lidí, v pondělí odpoledne na přejezdu v Hudčicích vykolejila po srážce s nákladní míchačkou na beton. Nehoda byla hlášena ve 13:40. Tři lidi s lehčím zraněním odvezli záchranáři do příbramské nemocnice, další dva po ošetření zůstali na místě.
Hasiči, kteří vyprošťovali řidiče nákladního auta a zajišťovali větší únik pohonných látek, na síti X uvedli, že komplikací při zásahu bylo, že několik cestujících z vlaku opustilo místo nehody. „Proto byl povolán vrtulník z Letecké služby Policie ČR, abychom se přesvědčili, že se žádní zranění nenachází v okolí nehody,“ uvedli hasiči.
Upozorňují, že při podobných nehodách by cestující měli zůstat na místě. „U těchto nehod se totiž může stát, že zraněný člověk odejde od nehody a zkolabuje v její blízkosti. Abychom toto vyloučili, musíme buď všechny spočítat, nebo najít a ošetřit,“ uvedli hasiči.
