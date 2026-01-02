O okolnostech nehody informoval mluvčí pražské policie Jan Rybanský. Policie o nehodě přijala oznámení kolem osmé hodiny ranní. Záchranná služba na místě nezasahovala.
Nehoda se stala v tramvajové smyčce, tramvaje byly bez pasažérů, nikdo není zraněný, řekl vedoucí komunikace pražského dopravního podniku (DPP) Daniel Šabík. Po srážce více než hodinu nejezdily tramvaje z Barrandova do Hlubočep i Slivence.
Tramvaje se podle webu DPP srazily krátce po 7:30, podle Šabíka při jízdě ve smyčce u zastávky Sídliště Barrandov. Výši škody nechtěl odhadovat. „Přesná výše škody bude známá až poté, co tramvaje obhlédnou technici,“ řekl Šabík.
Nehoda podle webu DPP ovlivnila čtyři tramvajové linky. Tramvaje jedoucí na Barrandov a do Slivence končily v Hlubočepech, dopravní podnik začal zavádět náhradní autobusovou dopravu. Provoz se podle webu DPP obnovil krátce po 08:45. „Tramvaje byly odtaženy, už jezdíme,“ doplnil Šabík.