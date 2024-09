V Praze se srazily dva osobní vlaky. Až 18 zraněných, vyhlášený je traumaplán

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Původní informace o srážce vlaků s lokomotivou upravili hasiči na srážku dvou osobních vlaků. Na místě by podle čerstvých informací mělo být kolem osmnácti zraněných lidí. Původní informace hovořily o 10-15 zraněných. Nehoda se stala u přemostění s ulicí Čuprova.

„Zdravotní operační středisko vyhlásilo traumaplán. Na místě spolupracujeme s hasiči i s Policií ČR,“ řekla iDNES.cz mluvčí pražské záchranné služby Jana Poštová.

Záchranáři navíc na místo poslali speciální vůz Fénix. Prvotní lékařskou a čtyři záchranných posádky postupně doplňovali, až jejich počet zdvojnásobili. Na místě jsou i psychologové.

V pražské Libni se srazily vlaky. (18. září 2024)

Pacienti mají vesměs pohmožděniny, odřeniny a úrazy hlavy a končetin. Záchranáři je distribuují do pražských nemocnic.

Podle záchranářů počet zraněných stále nemusí být definitivní. „Je zcela běžné, že se při podobných nehodách počty průběžně mění, finální počty budou zřejmé až po úplném ukončení zásahu. Všichni pacienti jsou v prioritě „zelená“ a „žlutá“ (TZn všichni při vědomí, mimo ohrožení života),“ dodali záchranáři.

Mluvčí pražských hasičů Vojtěch Sosna řekl, že evakuace zraněných probíhá pomocí speciálních košů a plošin z mostu. „Podle informací od Správy železnic najel vlak do stojící soupravy,“ řekl Sosna v ČT.

Kriminalisté spolu s drážní inspekcí budou incident prověřovat pro podezření z trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti.

Čuprova uzavřena, kolabuje MHD

Dráhy uvedly, že asi 200 cestujících přepravují evakuačním vlakem do Vysočan. „Čuprova ulice je obousměrně uzavřená,“ uvedli policisté na síti X.

Mezi Vysočany a Holešovicemi je přerušen provoz vlaků na jedné koleji, a mezi Vysočany a Masarykovým nádražím na koleji druhé.

„Vlaky linky S4 jezdí z / do Prahy Holešovic. Mezi uvedenými stanicemi na území Prahy prosím použijte městskou hromadnou dopravu. Do stanice Praha Vysočany linku metra B a do stanice Praha Holešovice linku metra C,“ napsaly České dráhy.

Poté dodaly, že v zasažených stanicích nasadily informátory, kteří pomohou cestujícím nalézt vhodnou alternativu spojů.

Kvůli zásahu IZS a zavřené Čuprově ulici kolabuje doprava v severní části Prahy. „Je nutné očekávat větší zpoždění autobusů hlavně v oblasti Libně, Vysočan, Proseka i tramvají z Kobylis,“ informoval také Dopravní podnik.