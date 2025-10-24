Srážky vlaků s člověkem brzdily železnici. Stála trať z Prahy i koridor u Pardubic

Vlak srazil a zabil člověka v kolejišti mezi stanicemi Kostěnice a Pardubice. Provoz na železničním koridoru byl přerušený. Kolem 16:45 byl obnoven po jedné koleji a kolem 18:00 v plném rozsahu. Uvedl to mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka.
Expres Vindobona srazil a usmrtil člověka v kolejišti v zastávce Pardubičky. Podle mluvčího krajské policie Tomáše Duba šlo zřejmě o sebevraždu.
České dráhy (ČD) zavedly mezi Pardubicemi a Kostěnicemi náhradní autobusovou dopravu, některé dálkové spoje byly odkloněny na trať přes Havlíčkův Brod. Za místem omezení mohou podle ČD vlaky navýšit zpoždění o deset až 20 minut.
Nehoda v Praze
Jiný vlak poblíž Stromovky srazil člověka kolem 15:45 poblíž ulice Za Elektrárnou, uvedl mluvčí pražské policie Jan Daněk. Policie podle něj zjišťuje okolnosti nehody.
Jednalo se o zhruba padesátiletého muže, uvedla mluvčí pražských zdravotnických záchranářů Jana Poštová. Muž utrpěl zranění neslučitelná se životem, na místo byl povolán koroner, doplnila.
Provoz vlaků ve směru na Kralupy nad Vltavou a Ústí nad Labem se podařilo obnovit po zhruba 2,5 hodinách.
České dráhy kvůli nehodě zrušily některé osobní vlaky mezi Kralupy nad Vltavou a pražským Masarykovým nádražím, vyplývá z webu dopravce. V Kralupech také končilo nebo začínalo několik rychlíkových spojů na trati na Ústí nad Labem.
Dopravce zřídil kyvadlovou náhradní autobusovou dopravu mezi zastávkou Praha-Podbaba a Roztoky u Prahy. Obnovení provozu po jedné traťové koleji ze dvou dráhy ohlásily před 18:15.