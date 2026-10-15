Stacionář NUDZ bude pomáhat dospívajícím s úzkostnými i dalšími potížemi

Psychoterapeutický stacionář Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ) v Klecanech u Prahy bude od ledna pomáhat dospívajícím například s úzkostnými a depresivními potížemi, panickými příznaky, sebepoškozováním a řadou dalších obtíží. Ještě nabízí volná místa. Zájemci jednou týdně absolvují jednu individuální a jednu skupinovou terapii, a to po dobu 14 týdnů. Péči stacionář poskytne bezplatně, informoval dnes ČTK v tiskové zprávě mluvčí NUDZ Jan Červenka.
Stacionář je určený pro mladistvé od 14 do 18 let, jeho kapacita je 200 klientů ročně. Od začátku září se přihlásily desítky zájemců. "Program je určen zejména dospívajícím, kteří se potýkají s obtížemi jako jsou silné emoce, impulzivní jednání, sebepoškozování, krizové chování nebo náročné vztahy," uvedla vedoucí Adolescentního stacionáře, psycholožka Eva Dreyfus.
Dospívajícím poslouží dva programy: Dialektická behaviorální terapie pro adolescenty (DBT-A) a program vycházející z principů kognitivně-behaviorální terapie (UP-A). Součástí DBT-A je i telefonický koučink mezi sezeními a rodičovské skupiny, které podporují zapojení rodiny do terapeutického procesu. "Nové pracoviště pro adolescenty je unikátní v tom, že zavádí moderní terapeutický přístup, kdy klient zůstává v rodinném prostředí a nenaruší se jeho docházka do školy," doplnil ředitel NUDZ Jiří Horáček. Na prvních 14 týdnů je již vybrána skupina 50 uchazečů.
Přihlášku do stacionáře je možné vyplnit na odkazu https://www.research.net/r/prihlaska-as-nudz. Odborný tým stacionáře NUDZ posoudí, zda je program pro zájemce vhodný, poté případně následuje vstupní pohovor a zařazení do programu.