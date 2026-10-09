Hnutí STAN chce v komunálních volbách obhájit své pozice v nejmenších obcích a získat zastoupení ve všech statutárních městech v Česku. V Praze cílí na 20 procent hlasů, výsledek pod 15 procent by předseda hnutí Vít Rakušan považoval za jednoznačný neúspěch. V senátních volbách by za úspěch považoval zisk nejméně osmi mandátů. Novinářům to dnes řekl poté, co krátce po 15:00 odevzdal hlas v Kolíně, kde dříve působil jako starosta. Jeho nástupce Michael Kašpar (STAN) letos usiluje také o senátorský mandát v obvodu Kolín.
Za úspěch v komunálních volbách bude Rakušan považovat, pokud STAN obhájí své pozice i v nejmenších obcích. Tam podle něj velká politika většinou příliš nepomáhá ani neškodí, rozhodující je práce starostů a starostek a spokojenost místních obyvatel. "V těch větších městech chceme určitě být zastoupeni ve statutárních městech, ve všech zastupitelstvech. Zároveň chceme mít výrazné úspěchy v hlavním městě Praze, tady si troufám říct, že můžeme mířit někam ke 20 procentům. Co by bylo pod 15, by byl jednoznačný neúspěch v Praze,“ řekl Rakušan. V Praze by za bonus považoval, kdyby STAN volby vyhrál. Velké ambice má hnutí podle něj také v Brně, kde kandiduje společně s lidovci.
V senátních volbách, v nichž STAN obhajuje 11 mandátů, by Rakušan za úspěch považoval zisk nejméně osmi křesel, za neúspěch méně než sedmi. Věří, že do druhého kola postoupí dvojciferný počet kandidátů hnutí. Obecně chce, aby STAN zůstal jedním ze tří nejsilnějších senátorských klubů. Obhajobu všech 11 mandátů označil za obtížnou, protože jejich zisk před šesti lety byl podle něj mimořádným, částečně nečekaným úspěchem.
Za obecný cíl senátních voleb označil Rakušan zachování demokratické většiny v horní komoře Parlamentu. Senát by měl podle něj tvořit protiváhu Poslanecké sněmovně i současné vládě. "Potřebujeme, aby ta demokratická většina byla zachována, jsem rád, že jsme se ve 20 obvodech domluvili s ostatními stranami, je jich jen pár, kde si vzájemně konkurujeme," řekl Rakušan.
V kolínském senátním obvodu, kde dosavadní senátor Pavel Kárník, zvolený v roce 2020 jako nestraník za STAN, již nekandiduje, se o mandát uchází starosta Kolína Michael Kašpar. Je také náměstkem středočeské hejtmanky pro finance, ICT a digitalizaci. "Je to člověk, který předvedl, že region zná, zná ho z té komunální i krajské úrovně, a je to člověk, který tam jde právě proto, aby hájil zájmy měst a obcí," řekl Rakušan. Dodal, že obhajoba senátorského mandátu v jeho domovském regionu má pro něj i symbolický význam a že by byl rád, kdyby STAN v obvodu uspěl.
Rakušan také uvítal, že prezident Petr Pavel nakonec přišel k volbám. Jeho původně avizovanou neúčast považoval za chybu, protože politici by podle něj měli jít příkladem. "Jsem velmi rád, že pan prezident přehodnotil ten svůj původní postoj. Myslím si, že má jít příkladem a je dobře, že třeba v téhle chvíli dal těm váhajícím u voleb ten signál - je dobré k nim jít," řekl Rakušan.
Rakušan by si přál, aby volební účast v komunálních volbách výrazně přesáhla 40 procent, a to i v Kolíně. Neočekává však, že bude výrazně vyšší než při minulých volbách.
V posledních komunálních volbách v roce 2022 zvítězila v Kolíně Změna pro Kolín, sdružení STAN a nezávislých kandidátů, která získala 16 z 27 mandátů v zastupitelstvu. Stejné uskupení kandiduje i v letošních volbách, jeho lídrem je současný starosta Michael Kašpar (STAN). Letos se v Kolíně o 27 zastupitelských křesel uchází devět volebních uskupení. Volební účast před čtyřmi lety dosáhla v Kolíně 38,48 procenta, zatímco v celé České republice činila 46,07 procenta.