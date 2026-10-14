STAN v Mladé Boleslavi dokončil první kolo jednání, dohodu do pátku nečeká

Autor: ČTK
  19:22aktualizováno  19:22
Sledovat Metro na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Hnutí STAN v Mladé Boleslavi, které skončilo ve volbách v tomto městě druhé, dokončilo úvodní kolo povolebních jednání se všemi uskupeními zvolenými do zastupitelstva. Ve čtvrtek chce pokračovat v konkrétnějších jednáních, zatím není jasné, s kým by mohlo vytvořit koalici. Dohodu do pátku jeho lídr Daniel Marek nečeká. I vítěz voleb a dosavadní primátor Jiří Bouška (ANO a Volba pro Mladou Boleslav) se již sešel se zástupci všech zvolených uskupení, sdělila dnes ČTK mluvčí radnice Šárka Charousková. Mladá Boleslav je statutární město s téměř 50.000 obyvatel.

"Včera (v úterý) jsme dokončili vyjednávací kolečko napříč všemi stranami, které se dostaly do zastupitelstva," řekl Marek. Podle něj chtěl STAN zjistit, jaké jsou programové priority jednotlivých uskupení a co mohou nabídnout. Ve čtvrtek budou jednání pokračovat konkrétnějšími otázkami. "Jak to dopadne a s kým to dopadne, zatím nevíme, ale jedná se," dodal. Ukončení jednání do pátku Marek za sebe vyloučil. "Předpokládám, že budeme chtít jednat i o víkendu, takže uvidíme, co přinese víkend," řekl.

Primátor Jiří Bouška v pondělí ČTK řekl, že povolební vyjednávání nebude do jejich skončení komentovat. Mluvčí města dnes potvrdila, že jednání pokračují. "Jednání o podobě budoucí koalice v Mladé Boleslavi intenzivně pokračují. Stávající primátor a vítěz voleb Jiří Bouška se již sešel se zástupci všech stran a hnutí, které byly do nového zastupitelstva zvoleny," uvedla Charousková.

Podle politologa Petra Jüptnera z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy mohou při sestavování nového vedení města sehrát významnou roli osobní vztahy a zkušenosti s předchozí spoluprací. "Za pravděpodobnější považuji pokračování koalice na dosavadním půdorysu," řekl dnes ČTK Jüptner. Z výzkumů podle něj vyplývá, že při sestavování komunálních koalic často rozhoduje právě to, zda spolu jednotliví politici již v minulosti vládli.

Dosavadní koalici tvoří ANO a Volba pro Mladou Boleslav, STAN, ODS s TOP 09 a Hlas pro Boleslav. V letošních volbách tato čtyři uskupení získala dohromady 25 mandátů v 33členném zastupitelstvu, k většině stačí 17 hlasů.

Široké koalice podle Jüptnera nejsou v komunální politice neobvyklé. Strany se často snaží vytvořit bezpečnou většinu, která umožní stabilnější rozhodování. Ve městech velikosti Mladé Boleslavi navíc nejde pouze o rozdělení míst v radě. Jednotlivá uskupení se mohou podílet na řízení města i prostřednictvím městských organizací a podniků, takže rozdělení vlivu mezi více partnerů nemusí být tak politicky nákladné. Do povolebních jednání se podle politologa promítají také požadavky jednotlivých uskupení na funkce a odpovědnosti. Strany se snaží využít volebního výsledku k získání silnějšího zastoupení ve vedení města. Úvahy o alternativních koaličních variantách tak mohou být i součástí vyjednávací taktiky, nikoli nutně důkazem, že se dosavadní spolupráce rozpadá.

Výsledky voleb v Mladé Boleslavi podle Jüptnera odrážejí jak místní poměry, tak celostátní stranické preference. Za příklad označil oslabení ODS a posílení STAN. Upozornil rovněž na společnou kandidaturu ANO s místní Volbou pro Mladou Boleslav, podle něj tak hnutí částečně upozadilo vlastní značku ve prospěch lokálního profilu. Takový postup označil za méně obvyklý ve větších městech, kde ANO většinou kandiduje samostatně.

Volby v Mladé Boleslavi vyhrálo ANO a Volba pro Mladou Boleslav s deseti mandáty. Druhý STAN získal sedm zastupitelů, Šance pro Mladou Boleslav šest, ODS s TOP 09 pět, Hlas pro Boleslav tři a SPD dva.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Zemřel Jiří Štěpnička. Hrál v Národním i Gottwalda, namluvil Forda či Douglase

Jiří Štěpnička (Praha, 27. února 2020)

Filmový a divadelní herec Jiří Štěpnička zemřel ve věku 79 let. Dlouholetý člen Národního divadla ztvárnil desítky rolí, jeho hlasem mluvil v českém znění Harrison Ford či Michael Douglas. Jeho...

Sloní zadek není diagnóza. Proč s ním můžete chodit a vůbec netušit, že ho máte?

Nejde o to, jestli jsou kalhoty úzké nebo široké. Jde o rozdíl mezi záměrnou...

Není to diagnóza postavy ani módní trend. Sloní zadek je poněkud nelichotivé označení pro situaci, kdy se na zadní části pánských kalhot hromadí přebytečná látka. Pod zadkem pak vznikají nevzhledné...

„Pokutu jsem moc neřešil.“ Muž včera vylezl na Liblice, dole čekali policisté a hasiči

Joseph Konek vylezl na nejvyšší stavbu Česka, dole čekala policie

Nejvyšší stavba v Česku ještě stojí, ale už zhasla. Zatímco se Liblice připravují na demolici, přitahují milovníky adrenalinu jako magnet. Josef Konek na ně vylezl v úterý. Dole na něj čekala dvě...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Volby 2026 skončily, začíná sčítání hlasů. Kde sledovat výsledky online a kdy budou známé?

Vysypávání volební urny ve volební místnosti na Střední průmyslové škole...

Volební místnosti se v sobotu 10. října ve 14 hodin uzavřely. Komunální a senátní volby 2026 skončily a volební komise začaly sčítat hlasy. Kdo ovládne pražský magistrát a další radnice v Česku?...

Výsledky voleb v Praze: Hnutí STAN vyhrálo volby do pražského magistrátu. Senátory čeká 2. kolo

Pražané v komunálních volbách vybírají zastupitele hlavního města i své městské části.

Volební místnosti se v sobotu po 14. hodině uzavřely. Pražané tak rozhodli o budoucím vedení metropole i svých městských částí. V některých částech hlavního města probíhaly také volby do Senátu....

Pokus o vraždu na Uherskohradišťsku. Policisté pátrali po nebezpečném muži

ilustrační snímek

Policie dnes odpoledne odvolala pátrání po třiačtyřicetiletém muži, kterého podezírá z pokusu o vraždu na Uherskohradišťsku. Zdali se policistům muže podařilo dopadnout, policejní mluvčí Šárka...

15. října 2026  8:42,  aktualizováno  17:48

V Kolíně bude pokračovat dosavadní koalice, smlouvu podepíše příští týden

ilustrační snímek

V Kolíně bude i v příštím volebním období pokračovat dosavadní koalice Změny pro Kolín, Volby pro Kolín a Kolíňáků. Uskupení se dohodla na další spolupráci,...

15. října 2026  16:14,  aktualizováno  16:14

Soud prověří stížnost na volby v Želechovicích, zatím jedinou v Olomouckém kraji

ilustrační snímek

Volby v Želechovicích na Olomoucku prověří kvůli podané stížnosti ostravský krajský soud. Podle stěžovatele mohl někdo vniknout do uzavřené volební místnosti v...

15. října 2026  16:04,  aktualizováno  16:04

V Hornickém skanzenu Mayrau u Kladna pokračuje oprava, vznikne nová expozice

ilustrační snímek

V Hornickém skanzenu Mayrau u Kladna pokračuje oprava za 192 milionů korun. Vznikne i nová expozice, hotová by měla být na konci příštího roku. Středočeští...

15. října 2026  16:04,  aktualizováno  16:04

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Muzikál přenese Carmen do New Yorku, světovou premiéru bude mít v Brně

ilustrační snímek

Nová inscenace Městského divadla Brno přenese postavy Carmen a jejích ctitelů do prostředí současné hispánské komunity ve Spojených státech. Muzikál Carmen,...

15. října 2026  15:55,  aktualizováno  15:55

Za zajištění prodeje letadla ruskému občanovi dostali obvinění peněžité tresty

ilustrační snímek

Okresní soud v Pardubicích schválil dohodu o vině a trestu se dvěma lidmi obviněnými z porušení mezinárodní sankce. Podle spisu v roce 2022 zajistili prodej...

15. října 2026  15:52,  aktualizováno  15:52

ÚS potvrdil, že kraj mohl v Kladně omezit spoje, když město odmítlo nový systém

ilustrační snímek

Ústavní soud ve sporu Kladna a Středočeského kraje potvrdil, že rozsah veřejné dopravy může hejtmanství upravit. Kladno odmítlo na dopravu přispívat v...

15. října 2026  15:48,  aktualizováno  15:48

Povodí Odry buduje protipovodňová opatření v Zátoru za 706 milionů korun

ilustrační snímek

Povodí Odry buduje v Zátoru na Bruntálsku protipovodňová opatření na řece Opavě, která mají zvýšit ochranu obce před povodněmi. První úsek pod budoucí...

15. října 2026  15:15,  aktualizováno  15:15

Úspěšně proběhl Net5.5G Intelligent IP Network Summit, který zdůraznil, že bezpečné a odolné sítě IP jsou základem nového růstu v éře AI

15. října 2026  16:55

Plzeňští lékaři mají světový náskok. Díky nové metodě dokážou nádory zobrazit přesněji

Záznam z vyšetření PET/MR, na kterém je zachycen nádor slinivky břišní (žlutý...

Přesnější zobrazení nádorů, lepší rozlišení nádorové a zánětlivé tkáně a získání důležitých informací pro plánování operací. Fakultní nemocnice Plzeň přichází se světovým prvenstvím v diagnostice...

15. října 2026  16:52,  aktualizováno  16:52

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

S výběrem studia pomůže školákům veletrh EDUCA Expo, který dnes začal v Liberci

S vĂ˝bÄ›rem studia pomĹŻĹľe ĹˇkolĂˇkĹŻm veletrh EDUCA Expo, kterĂ˝ dnes zaÄŤal v Liberci

S výběrem studia i budoucího povolání může žákům osmých a devátých tříd i jejich rodičům pomoci veletrh práce a vzdělávání EDUCA Expo, který dnes začal v...

15. října 2026  15:13,  aktualizováno  15:13

S výběrem studia pomůže školákům veletrh EDUCA Expo, který dnes začal v Liberci

S vĂ˝bÄ›rem studia pomĹŻĹľe ĹˇkolĂˇkĹŻm veletrh EDUCA Expo, kterĂ˝ dnes zaÄŤal v Liberci

S výběrem studia i budoucího povolání může žákům osmých a devátých tříd i jejich rodičům pomoci veletrh práce a vzdělávání EDUCA Expo, který dnes začal v...

15. října 2026  15:13,  aktualizováno  15:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.