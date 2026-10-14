STAN v Mladé Boleslavi dokončil první kolo jednání, dohodu do pátku nečeká

Hnutí STAN v Mladé Boleslavi, které skončilo ve volbách v tomto městě druhé, dokončilo úvodní kolo povolebních jednání se všemi uskupeními zvolenými do zastupitelstva. Ve čtvrtek chce pokračovat v konkrétnějších jednáních, zatím není jasné, s kým by mohlo vytvořit koalici. Dohodu do pátku jeho lídr Daniel Marek nečeká. I vítěz voleb a dosavadní primátor Jiří Bouška (ANO a Volba pro Mladou Boleslav) se již sešel se zástupci všech zvolených uskupení, sdělila dnes ČTK mluvčí radnice Šárka Charousková. Mladá Boleslav je statutární město s téměř 50.000 obyvatel.
"Včera (v úterý) jsme dokončili vyjednávací kolečko napříč všemi stranami, které se dostaly do zastupitelstva," řekl Marek. Podle něj chtěl STAN zjistit, jaké jsou programové priority jednotlivých uskupení a co mohou nabídnout. Ve čtvrtek budou jednání pokračovat konkrétnějšími otázkami. "Jak to dopadne a s kým to dopadne, zatím nevíme, ale jedná se," dodal. Ukončení jednání do pátku Marek za sebe vyloučil. "Předpokládám, že budeme chtít jednat i o víkendu, takže uvidíme, co přinese víkend," řekl.
Primátor Jiří Bouška v pondělí ČTK řekl, že povolební vyjednávání nebude do jejich skončení komentovat. Mluvčí města dnes potvrdila, že jednání pokračují. "Jednání o podobě budoucí koalice v Mladé Boleslavi intenzivně pokračují. Stávající primátor a vítěz voleb Jiří Bouška se již sešel se zástupci všech stran a hnutí, které byly do nového zastupitelstva zvoleny," uvedla Charousková.
Podle politologa Petra Jüptnera z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy mohou při sestavování nového vedení města sehrát významnou roli osobní vztahy a zkušenosti s předchozí spoluprací. "Za pravděpodobnější považuji pokračování koalice na dosavadním půdorysu," řekl dnes ČTK Jüptner. Z výzkumů podle něj vyplývá, že při sestavování komunálních koalic často rozhoduje právě to, zda spolu jednotliví politici již v minulosti vládli.
Dosavadní koalici tvoří ANO a Volba pro Mladou Boleslav, STAN, ODS s TOP 09 a Hlas pro Boleslav. V letošních volbách tato čtyři uskupení získala dohromady 25 mandátů v 33členném zastupitelstvu, k většině stačí 17 hlasů.
Široké koalice podle Jüptnera nejsou v komunální politice neobvyklé. Strany se často snaží vytvořit bezpečnou většinu, která umožní stabilnější rozhodování. Ve městech velikosti Mladé Boleslavi navíc nejde pouze o rozdělení míst v radě. Jednotlivá uskupení se mohou podílet na řízení města i prostřednictvím městských organizací a podniků, takže rozdělení vlivu mezi více partnerů nemusí být tak politicky nákladné. Do povolebních jednání se podle politologa promítají také požadavky jednotlivých uskupení na funkce a odpovědnosti. Strany se snaží využít volebního výsledku k získání silnějšího zastoupení ve vedení města. Úvahy o alternativních koaličních variantách tak mohou být i součástí vyjednávací taktiky, nikoli nutně důkazem, že se dosavadní spolupráce rozpadá.
Výsledky voleb v Mladé Boleslavi podle Jüptnera odrážejí jak místní poměry, tak celostátní stranické preference. Za příklad označil oslabení ODS a posílení STAN. Upozornil rovněž na společnou kandidaturu ANO s místní Volbou pro Mladou Boleslav, podle něj tak hnutí částečně upozadilo vlastní značku ve prospěch lokálního profilu. Takový postup označil za méně obvyklý ve větších městech, kde ANO většinou kandiduje samostatně.
Volby v Mladé Boleslavi vyhrálo ANO a Volba pro Mladou Boleslav s deseti mandáty. Druhý STAN získal sedm zastupitelů, Šance pro Mladou Boleslav šest, ODS s TOP 09 pět, Hlas pro Boleslav tři a SPD dva.