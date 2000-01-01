náhledy
Zprovoznění zmodernizované stanice metra C Pankrác. (19. prosince 2025)
Autor: DPP – Petr Hejna
Stavbaři postupně dokončují poslední práce na stanicích Českomoravská a Pankrác, které by se měly za několik měsíců otevírat. (20. listopadu 2025)
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Ražba přestupní stanice Pankrác na trase metra D je zhruba v polovině. (13. prosince 2024)
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Na stanici metra Pankrác začala kompletní rekonstrukce spojená s propojením stanice na nově vznikající linku metra D. (20. ledna 2025)
Autor: DPP Dominika Brabcová
Rekonstruovaná stanice metra Pankrác. (21. října 2025)
Autor: Dopravní podnik hlavního města Prahy
