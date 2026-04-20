Stanice metra Rajská zahrada a Černý Most jsou uzavřeny kvůli požáru střelnice

„Došlo k požáru krytiny podlahy v místě dopadové plochy střelnice,“ řekl pro iDNES.cz mluvčí pražských hasičů Vojtěch Rotschedl. Požár vypukl na střelnici pod tubusem metra u stanice Rajská zahrada.
Samotný prostor metra nebyl požárem zasažen, došlo pouze k jeho zakouření. Na místě operují hasiči pražského dopravního podniku, kteří prostor odvětrávají.
Záchranáři podle mluvčího Karla Kirse zatím nikoho neošetřili. Přivoláni byli až před 21:00. „Z preventivních důvodů jsme na místo poslali inspektora a posádku,“ sdělil Kirs.
Požár vypukl na střelnici pod tubusem metra kolem 19:30. Dopravní podnik kvůli zakouření metra uzavřel nejprve stanici Černý Most, o několik minut později na příkaz hasičů i stanici Rajská zahrada.
Později na webu informoval o tom, že soupravy metra končí už ve stanici Českomoravská. Podle hasičů se tak stalo z provozních důvodů, nikoli kvůli zakouření dalších stanic.
Provoz metra linky B je v úseku Českomoravská - Černý most zastaven. od Českomoravské na Zličín dosud zachován. Web Dopravního podniku hlavního města Prahy (DPP) doporučuje v úseku Českomoravská, respektive Palmovka - Lehovec využijte tramvajové spoje do zastávky Lehovec využít operativně prodloužené tramvajové linky 8 a 31.
