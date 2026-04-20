Stanice metra Rajská zahrada a Černý Most jsou uzavřeny kvůli požáru střelnice

Autor: ČTK, iDNES.cz
  20:32aktualizováno  21:15
Dvě stanice pražského metra Rajská zahrada a Černý Most na trase B jsou uzavřeny kvůli požáru v nedalekém areálu střelnice. Stanice jsou zakouřené, uvedl na síti X dopravní podnik, který už nepředpokládá obnovu provozu v daném úseku do dnešní noci.

„Došlo k požáru krytiny podlahy v místě dopadové plochy střelnice,“ řekl pro iDNES.cz mluvčí pražských hasičů Vojtěch Rotschedl. Požár vypukl na střelnici pod tubusem metra u stanice Rajská zahrada.

Pražští hasiči zasahují u požáru ve střelnici na Rajské zahradě, který zakouřil prostory stanice metra Černý most. (20. dubna 2026)
Pražští hasiči zasahují u požáru ve střelnici na Rajské zahradě, který zakouřil prostory stanice metra Černý most. (20. dubna 2026)
Pražští hasiči zasahují u požáru ve střelnici na Rajské zahradě, který zakouřil prostory stanice metra Černý most. (20. dubna 2026)
Pražští hasiči zasahují u požáru ve střelnici na Rajské zahradě, který zakouřil prostory stanice metra Černý most. (20. dubna 2026)
11 fotografií

Samotný prostor metra nebyl požárem zasažen, došlo pouze k jeho zakouření. Na místě operují hasiči pražského dopravního podniku, kteří prostor odvětrávají.

Záchranáři podle mluvčího Karla Kirse zatím nikoho neošetřili. Přivoláni byli až před 21:00. „Z preventivních důvodů jsme na místo poslali inspektora a posádku,“ sdělil Kirs.

Tubus, ve kterém jezdí metro na trase B na Černém mostě.

Požár vypukl na střelnici pod tubusem metra kolem 19:30. Dopravní podnik kvůli zakouření metra uzavřel nejprve stanici Černý Most, o několik minut později na příkaz hasičů i stanici Rajská zahrada.

Později na webu informoval o tom, že soupravy metra končí už ve stanici Českomoravská. Podle hasičů se tak stalo z provozních důvodů, nikoli kvůli zakouření dalších stanic.

Loňský požár eskalátorů na Staroměstské způsobila sirka, přestupek dořeší hasiči

Provoz metra linky B je v úseku Českomoravská - Černý most zastaven. od Českomoravské na Zličín dosud zachován. Web Dopravního podniku hlavního města Prahy (DPP) doporučuje v úseku Českomoravská, respektive Palmovka - Lehovec využijte tramvajové spoje do zastávky Lehovec využít operativně prodloužené tramvajové linky 8 a 31.

Aktuální situace:

  • provoz metra na lince B je v úseku ČESKOMORAVSKÁ - ČERNÝ MOST ZASTAVEN
  • provoz metra na lince B je v úseku ZLIČÍN - ČESKOMORAVSKÁ ZACHOVÁN
  • vlaky metra jsou ukončeny ve stanici B - Českomoravská
  • v úseku Českomoravská, resp. Palmovka - Lehovec využijte tramvajové spoje do zastávky Lehovec (do zastávky Lehovec jsou operativně prodlouženy linky 8 a 31)
  • v úseku Lehovec - Černý Most je provoz zajištěn prodlouženou linkou 250 a ostatními spoji PID
  • linky 181 a 201 operativně zajíždějí k zastávce Lehovec

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Hastroši na Pražském hradě aneb Den otevřených dveří z pohledu výchovy k tanci a kultuře

Den otevřených dveří 18. dubna 2026. Zrcadlový salon pro slavnostní hostiny.

Byl jsem jeden z těch, kteří po Zemanově zabetonování Pražského hradu do tohoto největšího hradního areálu na světě nevstoupil. Potupné fronty před vchody, prohrabávání tašek a baťůžků, scény, které...

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Už zítra se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění autobusové...

Speciální tramvaje i plavby zdarma. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu bude velkolepé

Testovací jízdy tramvají a autobusů po novém Dvoreckém mostě v Praze (12....

Spojuje lidi s prací, školou, rodinou, zábavou i kulturou. Je neodmyslitelnou součástí životů miliard lidí po celém světě. Veřejná doprava už v pátek 17. dubna oslaví svůj velký den. Do akce...

7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les

Jedno z nejděsivějších míst v České republice se nachází ve Rváčově nedaleko...

Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam nechcete. Připomínají hororové scény, působí nevýslovně divnou atmosférou nebo přinášejí zklamání z...

Dvorecký most se pro veřejnost otevře už zítra. Kolem je zatím staveniště

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...

V pátek 17. dubna 2026 se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobusy plné cestujících. Most, který propojí Prahu 4 a 5, je výjimečný. Auta na něj nesmí, zato nabídne prostor pro MHD,...

Stanice metra Rajská zahrada a Černý Most jsou uzavřeny kvůli požáru střelnice

Zakouření prostorů na lince metra B zastavilo provoz ve stanicích Rajská...

Dvě stanice pražského metra Rajská zahrada a Černý Most na trase B jsou uzavřeny kvůli požáru v nedalekém areálu střelnice. Stanice jsou zakouřené, uvedl na síti X dopravní podnik, který už...

20. dubna 2026  20:32,  aktualizováno  21:15

Policisté pátrají po vězni, který odešel z nestřeženého pracoviště v Jirnech

Policisté pátrají po vězni, který dnes odpoledne odešel z nestřeženého pracoviště v Jirnech u Prahy. Z parkoviště před areálem ho odvezlo osobní auto....

20. dubna 2026  19:18,  aktualizováno  19:18

Komise doporučila pojmenování stanic linky D metra v Praze. Tři z nich změnila

Vizualizace plánované stanice metra Pankrác na trase D

Místopisná komise rady Prahy doporučila vedení města pojmenování stanic budované linky metra D. Oproti pracovním názvům se má změnit mimo jiné Olbrachtova, což dříve navrhli bývalý náměstek města pro...

20. dubna 2026  20:52,  aktualizováno  20:59

Festival United Islands v Praze láká na nové objevy, klubovou noc i debaty o AI

Festival United Islands v roce 2025

Multižánrový festival United Islands, který se uskuteční od 30. dubna do 2. května na pražském ostrově Štvanice, se letos rozhodl posílit svůj nehudební program, jeho centrem bude nová scéna s názvem...

20. dubna 2026  20:30

Plzeňský kraj a ZČU zakládají ústav Nexus, má dostat lidi z regionu do světa

ilustrační snímek

Plzeňský kraj a Západočeská univerzita v Plzni (ZČU) dnešním podpisem zakládací listiny založily ústav Nexus - mezinárodní mobility Plzeňského kraje. Má...

20. dubna 2026  17:31,  aktualizováno  17:31

Výrazný znak: potetovaná pravá paže. Policie pátrá po uprchlém vězni

Hledaný 38letý vězeň

Kriminalisté vyhlásili pátrání po osmatřicetiletém vězni Zdeňku Baladovi, jež v pondělí opustil volné pracoviště v obci Jirny v okrese Praha-východ. Jako spolujezdec nasedl před areálem do osobního...

20. dubna 2026  19:12

Jak se budou jmenovat stanice metra D? Místopisná komise zveřejnila finální návrh

Stavba metra D

Budoucí trasa metra D v Praze získává konkrétnější podobu. Odborná komise doporučila finální názvy stanic, které teď čekají na schválení radními. Některé názvy se mění, jiné překvapí – a jedna...

20. dubna 2026

V Boru na Tachovsku vykolejil vagon nákladního vlaku, místo vlaků jezdí autobusy

ilustrační snímek

Ve stanici Bor na Tachovsku dnes dopoledne při posunování vykolejil jeden vagon nákladního vlaku. ČTK to řekl mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin...

20. dubna 2026  17:14,  aktualizováno  17:14

Liberecký kraj chce sledovat turistický ruch v Jizerskohorských bučinách

ilustrační snímek

Liberecký kraj chce sledovat turistický ruch v Přírodní rezervaci Jizerskohorské bučiny, která je už pět let na seznamu světového přírodního a kulturního...

20. dubna 2026  17:12,  aktualizováno  17:12

Nový Jičín vybuduje v místní části Žilina chodník a vodovod za 38,3 milionu Kč

ilustrační snímek

Město Nový Jičín vybuduje v Beskydské ulici v místní části Žilina 600 metrů chodníku a téměř 800 metrů vodovodního řadu. Bude to stát dohromady 38,3 milionu...

20. dubna 2026  16:54,  aktualizováno  16:54

Nový Jičín vybuduje v místní části Žilina chodník a vodovod za 38,3 milionu Kč

ilustrační snímek

Město Nový Jičín vybuduje v Beskydské ulici v místní části Žilina 600 metrů chodníku a téměř 800 metrů vodovodního řadu. Bude to stát dohromady 38,3 milionu...

20. dubna 2026  16:54,  aktualizováno  16:54

Nemocnicím chybí miliony od pojišťoven, pomohla Ostrava i kraj

Ilustrační snímek

Finanční obtíže musí nyní řešit část nemocnic v Moravskoslezském kraji. Těm totiž některé zdravotní pojišťovny nevyplatily za odvedenou lékařskou péči plnou částku, jakou nemocnice vykázaly. Často se...

20. dubna 2026  18:12,  aktualizováno  18:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.