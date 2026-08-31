„Mohu potvrdit, že dosavadní pracovní název Náměstí bratří Synků bude pravděpodobně finálně Nusle a v případě stanice Olbrachtova jsme se přiklonili k názvu Ryšánka,“ řekl v ranním Radiožurnálu náměstek primátora pro dopravu Jaromír Beránek.
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OBRAZEM: Finišuje ražba stanice Pankrác metra D. Vidět je jádro i tunely eskalátorů
Podle materiálu by se dál měla přejmenovat stanice Nové Dvory na Tempo, Písnice na Sídliště Písnice a Depo Písnice na Prameny.
Názvy stanic Nádraží Krč, Nemocnice Krč a Libuš zůstanou stejné jako ty dosud používané.
Nejvíc diskutovaný je zřejmě název stanice Olbrachtova. Proti němu se už loni v květnu vymezila radnice Prahy 4. Spisovateli Ivanu Olbrachtovi vytýká jeho angažovanost v komunistické straně v temných 50. letech.
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Komunistu v metru ne. Radnice kritizuje jméno stanice Olbrachtova
Významnému spisovateli a autorovi klasik, jako je Nikola Šuhaj loupežník nebo Golet v údolí, městská část vyčítala jeho politickou angažovanost v Komunistické straně Československa v meziválečném a následně poválečném období.
Linka D mezi stanicemi Pankrác a Libuš by měla jezdit v roce 2032.