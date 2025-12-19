Po rekonstrukci se otevírá stanice metra Pankrác, o sedmnáct dní dřív, než byl plán

Dělníci během uzavření stanice vyměnili mimo jiné eskalátory a výtah, hotový je také přestup na nově budovanou linku metra D. Na Pankráci budou dál pokračovat některé práce, běžný provoz stanice to ale neovlivní.
Přibližně jedenáctiměsíční uzavírka umožnila dělníkům také modernizovat technologické zázemí stanice, vyměnit kabely, obklady i části osvětlení. Současně se připravoval i prostor pro instalaci nových eskalátorů, které mají být uvedeny do provozu po dokončení navazujících staveb na lince D. Právě úpravy, které mají v budoucnu umožnit přestup na nové „déčko“, byly nejnáročnější částí rekonstrukce.
Kvůli uzavření stanice dopravní podnik koncem loňského roku zprovoznil prodlouženou tramvajovou trať k obchodnímu centru Arkády Pankrác, odkud jezdila linka 19 na sousední Pražské povstání. Dopravní podnik navíc posílil tramvajovou linku v úseku Pankrác a Pražského povstání.
Letos na začátku ledna, ve stejnou dobu jako stanici Pankrác, dopravní podnik uzavřel kvůli rekonstrukci i stanici metra Českomoravská na trase B.
Dělníci tam podle plánů vyměňovali eskalátory a rozvody nebo instalovali výtahy, tato stanice ale zůstává pro cestující stále mimo provoz. Některé práce trvaly déle, než se původně předpokládalo. Stanice se má otevřít před 25. březnem příštího roku, kdy začne mistrovství světa v krasobruslení v blízké O2 areně
Od 2. února 2026 se však cestující musejí připravit na zhruba desetiměsíční uzavírku stanice metra Flora na trase A, kdy bude stanice zcela mimo provoz. Vlaky jí budou pouze projíždět. Stavební práce potrvají celkem 29 měsíců a budou rozdělené do několika etap.
|
Opravy uzavřou stanici metra Flora od února. Podívali jsme se do jejího zákulisí