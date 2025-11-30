Zprávy z dráhySledovat další díly na iDNES.tv
„K nehodě, při které vlak srazil dva dělníky připravující výluku na železniční zastávce ve Staré Boleslavi, došlo v sobotu ve 21:53,“ uvedl pro iDNES.cz generální inspektor Drážní inspekce Jan Kučera.
Jeden sražený utrpěl zranění neslučitelná se životem a na místě zemřel. Druhý byl převezen do nemocnice. „Dechová zkouška u strojvedoucího vyšla negativně,“ upřesnil policejní mluvčí Pavel Truxa. V úseku byl v noci zastaven provoz.
S odklízením místa nehody pomáhali také středočeští hasiči. „Přenos a manipulaci se sraženými jsme kryli zástěnou,“ uvedl mluvčí hasičů Dominik Pšenička.
Provoz v úseku byl podle mluvčího Truxy plně obnoven krátce před druhou hodinou ranní. Na vyšetřování spolupracují kriminalisté s drážní inspekcí. Příčiny události jsou podle zástupců obou útvarů zatím nejasné.
