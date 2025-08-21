Čekání skončí. Stanice metra Staroměstská se po měsíci a půl otevře i pro vstup

„Technikům Dopravního podniku hlavního města Prahy (DPP) a dodavatele se po mimořádné události ve stanici Staroměstská podařilo dokončit opravu druhého ze tří ramen eskalátorů spojujících nástupiště s vestibulem stanice. Od pátku 22. srpna od zahájení provozu bude stanice metra Staroměstská opět otevřena také pro vstup,“ uvedl vedoucí komunikace podniku Daniela Šabík.
DPP bude nadále pokračovat v opravě posledního, třetího ramena eskalátorů.
Ve stanici metra Staroměstská hořel eskalátor, hasiči evakuovali 80 lidí
Stanice byla uzavřena po požáru zkraje července, pro výstup ji podnik otevřel 23. července. Podle policie požár ve stanici vznikl odhozením zapáleného předmětu. Podnik v době incidentu jeden ze tří eskalátorů opravoval, plameny poškodily i dva zbývající.
Hasiči zasahovali ve stanici Staroměstská v sobotu 5. července asi hodinu před půlnocí. Požár eskalátoru uhasili pomocí přenosných hasicích přístrojů. Kvůli požáru byly ze stanice evakuovány desítky lidí.
Následujícího dne policie zveřejnila snímky z bezpečnostních kamer zachycující skupinu šesti mladíků, kteří by mohli pomoci s objasněním události. Totožnost šestice hledaných policie zjistila, podle ní šlo o občany České republiky a po vyslechnutí je propustila.
7. července 2025