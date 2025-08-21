Čekání skončí. Stanice metra Staroměstská se po měsíci a půl otevře i pro vstup

Autor: iDNES.cz, ČTK
  10:52
V pátek se v Praze otevře stanice metra A Staroměstská i pro vstup, dosud se z ní mohlo po červencovém poškození eskalátorů požárem pouze vystupovat. Eskalátory ve stanici poškodil začátkem července požár, po kterém bylo nutno stanici uzavřít.
Fotogalerie4

Stanice metra A Staroměstská | foto:  Tomáš Krist, MAFRA

„Technikům Dopravního podniku hlavního města Prahy (DPP) a dodavatele se po mimořádné události ve stanici Staroměstská podařilo dokončit opravu druhého ze tří ramen eskalátorů spojujících nástupiště s vestibulem stanice. Od pátku 22. srpna od zahájení provozu bude stanice metra Staroměstská opět otevřena také pro vstup,“ uvedl vedoucí komunikace podniku Daniela Šabík.

DPP bude nadále pokračovat v opravě posledního, třetího ramena eskalátorů.

Ve stanici metra Staroměstská hořel eskalátor, hasiči evakuovali 80 lidí

Stanice byla uzavřena po požáru zkraje července, pro výstup ji podnik otevřel 23. července. Podle policie požár ve stanici vznikl odhozením zapáleného předmětu. Podnik v době incidentu jeden ze tří eskalátorů opravoval, plameny poškodily i dva zbývající.

Hasiči zasahovali ve stanici Staroměstská v sobotu 5. července asi hodinu před půlnocí. Požár eskalátoru uhasili pomocí přenosných hasicích přístrojů. Kvůli požáru byly ze stanice evakuovány desítky lidí.

Následujícího dne policie zveřejnila snímky z bezpečnostních kamer zachycující skupinu šesti mladíků, kteří by mohli pomoci s objasněním události. Totožnost šestice hledaných policie zjistila, podle ní šlo o občany České republiky a po vyslechnutí je propustila.

7. července 2025

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte české prince a princezny?

Pojďme zpátky do dětství a do světa, kde dobro vždy vítězí nad zlem! Pamatujete si na pohádky, které jsme hltali z televizních obrazovek? Otestujte se a zjistěte, jestli si ještě vzpomenete na jména...

Ulice Oddechová. Tady je nové přírodní koupaliště s pláží, sportovištěm i akcemi nedaleko Prahy

Jen 20 minut od centra Prahy se otevřelo nové koupaliště JEZERO.OOO, které je víc než jen místem pro osvěžení. Návštěvníkům nabízí nejen možnost koupání v přírodním zatopeném jezeře, ale také stánek...

GALERIE: Velká voda zaplavila internet. Připlul s ní i povodňový humor

Povodně v roce 2002 odstartovaly vlnu solidarity. Ty současné zatím zaplavily především sociální sítě. Vtipálci na internetu využili nastalé situace a z velké vody si tropí žerty.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Stavební boom na Smíchově. Bude tu stát první vysoká dřevostavba u nás, nedaleko otevře Paprsek

V české metropoli pokračuje výstavba nových domů. Například na Smíchově se objevily první betonové sloupy budoucích domů v jižní části nové čtvrti Smíchov City, kterou staví developer Sekyra Group....

Hned 18 zaplavených stanic metra. Povodeň v roce 2002 vtrhla do Prahy s překvapivou silou

Povodně v srpnu 2002 přišly ve dvou vlnách. Při té druhé zalila Prahu voda, která dosáhla nečekané úrovně. Průtok přesahoval 5000 kubíků za sekundu, pod hladinou se ocitlo také pražské metro. Povodeň...

Chci se zabít, volal muž policistům. Hlídka ho našla v řece, zasáhl vyjednavač

S úmyslem spáchat sebevraždu se na tísňové lince policie svěřil šestačtyřicetiletý muž. Karlovarští policisté vyjeli na místo, které popsal, tam jej ale neobjevili. Až po pár minutách ho našli skoro...

21. srpna 2025  11:52,  aktualizováno  11:52

Letná

Letní Letná 2025

vydáno 21. srpna 2025  11:50

Spojnice mezi Litní a Karlštejnem se do konce září opravuje

21. srpna 2025  11:50

Zlínská krajská nemocnice otevře na konci září nové mamodiagnostické centrum

Krajská nemocnice T. Bati (KNTB) ve Zlíně otevře nové mamodiagnostické centrum. V těchto dnech technici nejnovější mamografický přístroj s excelentním...

21. srpna 2025  9:51,  aktualizováno  9:51

Ve Valdicích zemřel vězeň. Údajně napadl dozorce, ti použili taser

Ve Valdicích na Jičínsku zemřel ve středu ráno vězeň. Podle televizní stanice CNN Prima News zkolaboval poté, co ho dozorci zasáhli taserem při potyčce ve věznici. Na místě zasahoval i záchranářský...

21. srpna 2025  11:22,  aktualizováno  11:22

Polož to na zem! Policie ukázala video ze zadržení muže, který střílel na ulici

Policie na svém webu zveřejnila video ze zadržení agresivního ozbrojeného muže na Jižním Městě. Incident se odehrál na konci července, muž tehdy chodil po ulici se zbraní, ze které několikrát...

21. srpna 2025  11:12

Karlův průvodce mladého gaye po Praze. Zkuste ochutnat devadesátkovou metropoli z pohledu zasvěceného

Nemusíte souznít s lidmi, kteří žijí jinak. Ale můžete jim porozumět. O to se pokouší průvodce „jinou“ Prahou Karel. Protože je lepší jednou vidět a slyšet, než jenom stokrát slyšet.

21. srpna 2025  11:10

Mezi Libercem a Jabloncem bude jezdit tramvaj se 150 kilogramy perliček

Na počest dvou festivalů spojených se sklem bude po trati z Liberce ve směru na Jablonec nad Nisou jezdit od pátku speciálně vyzdobená historická tramvaj T3....

21. srpna 2025  9:24,  aktualizováno  9:24

Čekání skončí. Stanice metra Staroměstská se po měsíci a půl otevře i pro vstup

V pátek se v Praze otevře stanice metra A Staroměstská i pro vstup, dosud se z ní mohlo po červencovém poškození eskalátorů požárem pouze vystupovat. Eskalátory ve stanici poškodil začátkem července...

21. srpna 2025  10:52

MONETA nabídne na 51. ročníku agrosalonu Země živitelka konzultace i zvýhodněné financování nových strojů

21. srpna 2025  10:40

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Bolestivý start, ale filmy až do konce září. Pardubické letní kino slaví 20 let

20. ročník bezplatného letního kina v Pardubicích se rozjížděl zvolna. O to ale bude delší. Diváci si mohou užít promítáni pod širým nebem až do konce září. Program láká na rodinné pohádky i kultovní...

21. srpna 2025  10:32,  aktualizováno  10:32

V Zoo Brno se uskuteční Den adoptivních rodičů

V sobotu 30. srpna 2025 se v Zoo Brno uskuteční Den adoptivních rodičů, akce určená všem, kdo dlouhodobě podporují chov zvířat prostřednictvím adopcí, a také sponzorům zoo. Den nabízí jedinečnou...

21. srpna 2025  10:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.