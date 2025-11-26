Vánoční strom na Staromáku rozzáří hudba Ewy Farné, trhy navštíví statisíce lidí

Adam Hejduk
  12:42
Už v sobotu na Staroměstském náměstí v Praze odstartují letošní adventní trhy. Rozsvícení vánočního stromu doprovodí píseň Ewy Farné Vánoce na míru. Letošní jehličnan ozdobí dvanáct kilometrů řetězů, 95 tisíc diod a 342 ozdob. „Letos poprvé se na něm objeví světelné koule v kombinaci s klasickými,“ popisuje Eva Poláčková, jednatelka společnosti Decoled, která výzdobu trhů ve své režii.

Výzdoba celých trhů se letos ponese ve znamení jednoduchosti a symboliky ve spojení s hlavním městem Prahou.

Návštěvníci budou moct okusit svařené víno z moravských hroznů Chateau Valtice nebo klobásy vyrobené z 97 procent masa přímo pro účely trhů. Otevřené budou denně od 10 do 22 hodin až do 6. ledna. Stánků zde bude celkem 74 plus pět s pečenými kaštany a dva charitativní.

Instalace vánočního stromu na pražském Staroměstském náměstí. (25. listopadu 2025)
Nákladní vozidlo veze vánoční strom na Staroměstské náměstí v Praze. (25. listopadu 2025)
Instalace vánočního stromu na pražském Staroměstském náměstí. (25. listopadu 2025)
Vánoční strom před instalací na Staroměstském náměstí v Praze. (25. listopadu 2025)
„Troufám si říct, že jsou to nejkrásnější trhy nejen v Česku, ale i v celé Evropě,“ prohlašuje primátor Bohuslav Svoboda (ODS). Na pódiu vedle sochy Jana Husa se každý den uskuteční kulturní program. Dominovat budou folklórní nebo dětské sbory, a to z celé Evropy. Počet účinkujících je letos rekordní – dohromady na Staroměstském i Václavském náměstí, kde trhy začnou současně, vystoupí 5 160 účinkujících.

Hygienická opatření

Provoz trhů bude ovlivněn současným zvýšeným výskytem žloutenky v hlavním městě. Kvůli tomu bude na stáncích dezinfekce a používat se bude sice recyklovatelné, ale jednorázové nádobí.

OBRAZEM: Strom pro Staromák šel k zemi za deset minut. Dřevorubci to vyměřovali několik týdnů

„Prosíme návštěvníky vánočních trhů, aby i ve sváteční atmosféře mysleli na ochranu zdraví a využili dezinfekční gely na ruce, které pořadatelé umístí zejména tam, kde se prodávají nejrůznější dobroty,“ sděluje Barbora Macková, hlavní hygienička a ředitelka Státního zdravotního ústavu.

Jak dojet na Staromák? Dopravce má tipy

Do vánoční Prahy se chystá odhadem 750 tisíc turistů. Cestování na Staroměstské náměstí v tuto chvíli stále komplikuje oprava ve stanici metra. „Návštěvníkům vánočních trhů na Staroměstském náměstí, zejména v prvním adventním víkendu, doporučuje Dopravní podnik hlavního města Prahy pro pohodlnou a plynulou cestu využít kromě chůze MHD,“ nabádá mluvčí magistrátu Vít Hofman.

Jednorázové nádobí a nově dezinfekce. Vánoční trhy v Praze reagují na žloutenku

„Stanice metra A Staroměstská může být v nejfrekventovanějších okamžicích dočasně výrazně vytížena, neboť zde pokračuje oprava poničeného eskalátoru. Dopravní podnik proto doporučuje využít také stanice metra B Náměstí Republiky nebo Můstek A i B. Všechny tři stanice jsou v docházkové vzdálenosti od Staroměstského náměstí,“ připomněl dále Hofman.

Staroměstské náměstí

Staroměstské náměstí

Statavba vánočního trhu na Staroměstském náměstí v Praze pokročila.

vydáno 26. listopadu 2025  14:05

Staroměstské náměstí

Staroměstské náměstí

Statavba vánočního trhu na Staroměstském náměstí v Praze pokročila.

vydáno 26. listopadu 2025  14:05

Staroměstské náměstí

Staroměstské náměstí

Štáb České televize za nepříznivého počasí natáčí příspěvek o stavbě vánočního trhu na Staroměstském náměstí v Praze s redaktorkou Nikol Coufalovou.

vydáno 26. listopadu 2025  14:05

Staroměstské náměstí

Staroměstské náměstí

Statavba vánočního trhu na Staroměstském náměstí v Praze pokročila.

vydáno 26. listopadu 2025  14:05

Staroměstské náměstí

Staroměstské náměstí

Statavba vánočního trhu na Staroměstském náměstí v Praze pokročila.

vydáno 26. listopadu 2025  14:04

