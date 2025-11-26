Vánoční strom na Staromáku rozzáří hudba Ewy Farné, trhy navštíví statisíce lidí

Výzdoba celých trhů se letos ponese ve znamení jednoduchosti a symboliky ve spojení s hlavním městem Prahou.
Návštěvníci budou moct okusit svařené víno z moravských hroznů Chateau Valtice nebo klobásy vyrobené z 97 procent masa přímo pro účely trhů. Otevřené budou denně od 10 do 22 hodin až do 6. ledna. Stánků zde bude celkem 74 plus pět s pečenými kaštany a dva charitativní.
„Troufám si říct, že jsou to nejkrásnější trhy nejen v Česku, ale i v celé Evropě,“ prohlašuje primátor Bohuslav Svoboda (ODS). Na pódiu vedle sochy Jana Husa se každý den uskuteční kulturní program. Dominovat budou folklórní nebo dětské sbory, a to z celé Evropy. Počet účinkujících je letos rekordní – dohromady na Staroměstském i Václavském náměstí, kde trhy začnou současně, vystoupí 5 160 účinkujících.
Hygienická opatření
Provoz trhů bude ovlivněn současným zvýšeným výskytem žloutenky v hlavním městě. Kvůli tomu bude na stáncích dezinfekce a používat se bude sice recyklovatelné, ale jednorázové nádobí.
OBRAZEM: Strom pro Staromák šel k zemi za deset minut. Dřevorubci to vyměřovali několik týdnů
„Prosíme návštěvníky vánočních trhů, aby i ve sváteční atmosféře mysleli na ochranu zdraví a využili dezinfekční gely na ruce, které pořadatelé umístí zejména tam, kde se prodávají nejrůznější dobroty,“ sděluje Barbora Macková, hlavní hygienička a ředitelka Státního zdravotního ústavu.
Jak dojet na Staromák? Dopravce má tipy
Do vánoční Prahy se chystá odhadem 750 tisíc turistů. Cestování na Staroměstské náměstí v tuto chvíli stále komplikuje oprava ve stanici metra. „Návštěvníkům vánočních trhů na Staroměstském náměstí, zejména v prvním adventním víkendu, doporučuje Dopravní podnik hlavního města Prahy pro pohodlnou a plynulou cestu využít kromě chůze MHD,“ nabádá mluvčí magistrátu Vít Hofman.
Jednorázové nádobí a nově dezinfekce. Vánoční trhy v Praze reagují na žloutenku
„Stanice metra A Staroměstská může být v nejfrekventovanějších okamžicích dočasně výrazně vytížena, neboť zde pokračuje oprava poničeného eskalátoru. Dopravní podnik proto doporučuje využít také stanice metra B Náměstí Republiky nebo Můstek A i B. Všechny tři stanice jsou v docházkové vzdálenosti od Staroměstského náměstí,“ připomněl dále Hofman.