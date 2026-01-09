I přes husté sněžení musela dnes firma strom odvézt, aby neporušila termín záboru veřejného prostranství, který byl pro jeho instalaci vydán.
Těžká technika dorazila na náměstí kolem 08:00. Pracovníci strom upevnili k jeřábu, poté ho odpojili od kotvicího systému. Jeřáb strom vyzdvihl ze šachty a položil na zem. Dřevorubec ho zbavil větví a kmen nařezal na zhruba čtyřmetrové klády. Pracovníci je naložili do nákladního automobilu a odvezli ke zpracování na pilu.
Dřevo stejně jako v předešlých letech poputuje do Střední odborné školy Jarov. Její žáci z něj vyrobí venkovní nábytek pro azylový dům v Praze 4. Loni ho použili na vytvoření laviček pro Dětské centrum Paprsek v Praze 9.
Prodejní stánky, vyhlídkový most a další dekorace z náměstí sklidila firma Taiko, která je pořadatelem trhů. Ve středu je rozebrala a ve čtvrtek odvezla.
Vánoční trhy začaly v sobotu 29. listopadu a skončily v úterý 6. ledna. Podle mluvčí Taika Hany Tietze dosáhly tržby prodejců zhruba stejné úrovně jako loni. Tehdy se poprvé dostaly na úroveň před pandemií covidu-19.
Vánoční trhy na Staroměstském náměstí byly několikrát zařazeny mezi nejhezčí na světě. Ocenil je cestovatelský portál CNN Travel, listy USA Today i britský The Times.
29. listopadu 2025