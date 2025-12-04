„Je to vůbec poprvé, kdy veřejnost uvidí nejen proslulý vnější ciferník, ale také vnitřní stroj, který mechanismus pohání,“ vysvětlil architekt Jiří Mašek, který se na vývoji modelu podílel.
Návštěvníkům se nabízí zážitek, jako kdyby se ocitli ve vzduchu před orlojem. Stačí se zastavit u kiosku, z něhož se aplikace ovládá, a sledovat projekční plochu, na niž se promítá orloj.
Přiblíží se mu však mnohem více, než pouhé vnější desky a figurky apoštolů. „Uvidí a pochopí celý vnitřní stroj, který mechanismus pohání. Digitální dvojče nadto umožní vyznačit si jednotlivé části mechanismu a dozvědět se, jak fungují i to, jak číst jednotlivé časy, které orloj sleduje,“ řekl dále Mašek.
Nabízí se tak jedinečná možnost poznat důmyslný soubor složený z více než tisícovky komponentů. „Digitální model jsme vytvořili kombinací metod. Využili jsme fotogrametrii pomocí speciálního periskopického objektivu pro snímání obtížně přístupných míst,“ řekl Jiří Kubišta ze sdružení ČESNET, který měl digitalizaci na starosti.
Další části modelu vznikly ručním modelováním podle historických nákresů od Romualda Božka a Václava Heislera. To vše doplňovalo přesné měření stroje, studie fotografií, literatury a spolupráce s orlojníkem Petrem Skálou.
Digitalizovaný orloj nabízí také další zajímavost, je vytvořena podle nepříliš známé podoby před rekonstrukcí z roku 1865. Tehdy mechanici provedli na středověkém orloji některé změny, které jeho funkci zpřesnily a upravily.
„Model má na síti i specializovanou webovou aplikaci na stránce prague.eu/orloj. V rámci ní mají návštěvníci možnost spustit online prohlídku částí orloje. Stejně tak jsou k vidění jednotlivé vrstvy, ze kterých se památka skládá,“ sdělila Jana Adamcová, místopředsedkyně představenstva společnosti Prague city tourism (PCT).
Vývojáři na aplikaci pracovali dva roky, během některých fází výzkumů bylo zapotřebí stroj i zastavit. To se dělo v noci. „Máme orloj nasnímaný ve velkém rozlišení,“ sdělil Jakub Roček ze společnosti st.dio, která aplikaci připravovala.