Unikátní 3D model odhaluje srdce Staroměstského orloje, stroj má tisíc částí

Jan Bohata
  12:32aktualizováno  12:32
Ikonická pražská památka, Staroměstský orloj, získala digitální dvojče. Zájemci díky němu mohou nahlédnout až do srdce jednoho z nejvýznamnějších technických monumentů Česka. Umožňuje to 3D model, jenž bude od pátku k vidění v Rytířském sále Staroměstské radnice. Zájemci si jej mohou prohlédnout i na webu.
Digitální 3D model Staroměstského orloje, který je k vidění v Rytířském sále...

Digitální 3D model Staroměstského orloje, který je k vidění v Rytířském sále Staroměstské radnice, návštěvníkům odhaluje vnitřní mechanismy složitého stroje. (4. prosince 2025) | foto: ČTK

Pražský orloj
„Je to vůbec poprvé, kdy veřejnost uvidí nejen proslulý vnější ciferník, ale také vnitřní stroj, který mechanismus pohání,“ vysvětlil architekt Jiří Mašek, který se na vývoji modelu podílel.

Návštěvníkům se nabízí zážitek, jako kdyby se ocitli ve vzduchu před orlojem. Stačí se zastavit u kiosku, z něhož se aplikace ovládá, a sledovat projekční plochu, na niž se promítá orloj.

Tajemný vzkaz v soše, zfušovaný Mánes a čas jako divadlo. Co zažil Pražský orloj

Přiblíží se mu však mnohem více, než pouhé vnější desky a figurky apoštolů. „Uvidí a pochopí celý vnitřní stroj, který mechanismus pohání. Digitální dvojče nadto umožní vyznačit si jednotlivé části mechanismu a dozvědět se, jak fungují i to, jak číst jednotlivé časy, které orloj sleduje,“ řekl dále Mašek.

Nabízí se tak jedinečná možnost poznat důmyslný soubor složený z více než tisícovky komponentů. „Digitální model jsme vytvořili kombinací metod. Využili jsme fotogrametrii pomocí speciálního periskopického objektivu pro snímání obtížně přístupných míst,“ řekl Jiří Kubišta ze sdružení ČESNET, který měl digitalizaci na starosti.

Další části modelu vznikly ručním modelováním podle historických nákresů od Romualda Božka a Václava Heislera. To vše doplňovalo přesné měření stroje, studie fotografií, literatury a spolupráce s orlojníkem Petrem Skálou.

Nové kalendárium osadí na orloj do roku 2027, nahradí zfušovanou verzi

Digitalizovaný orloj nabízí také další zajímavost, je vytvořena podle nepříliš známé podoby před rekonstrukcí z roku 1865. Tehdy mechanici provedli na středověkém orloji některé změny, které jeho funkci zpřesnily a upravily.

„Model má na síti i specializovanou webovou aplikaci na stránce prague.eu/orloj. V rámci ní mají návštěvníci možnost spustit online prohlídku částí orloje. Stejně tak jsou k vidění jednotlivé vrstvy, ze kterých se památka skládá,“ sdělila Jana Adamcová, místopředsedkyně představenstva společnosti Prague city tourism (PCT).

Apoštolové na Staroměstském orloji se zastavili. Na výstrahu před spěchem

Vývojáři na aplikaci pracovali dva roky, během některých fází výzkumů bylo zapotřebí stroj i zastavit. To se dělo v noci. „Máme orloj nasnímaný ve velkém rozlišení,“ sdělil Jakub Roček ze společnosti st.dio, která aplikaci připravovala.

