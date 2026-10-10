Komunální volby v Kolíně vyhrála Změna pro Kolín (STAN), získala 15 mandátů v zastupitelstvu, které má 27 členů. Druhé skončilo ANO se šesti mandáty. Třetí Budoucnost pro Kolín bude mít tři zastupitele. Vyplývá to z výsledků komunálních voleb na www.volby.cz. Voleb se zúčastnilo 41,31 procenta voličů.
Čtvrtá Volba pro Kolín má dva mandáty, jednoho zastupitele budou mít na pátém místě Kolíňáci.
Minulé komunální volby v roce 2022 vyhrála Změna pro Kolín, získala 49,84 procenta hlasů a 16 mandátů v zastupitelstvu. Druhé skončilo ANO 2011 se 22,75 procenta a sedmi mandáty. Třetí Kolíňáci obdrželi 7,05 procenta a dva zastupitele, čtvrtá Volba pro Kolín získala 6,67 procenta a rovněž dva mandáty. Hlasování se zúčastnilo 38,48 procenta voličů. Na koalici se tehdy dohodly Změna pro Kolín, Volba pro Kolín a Kolíňáci, dohromady měly 20 z 27 mandátů. Starostou zůstal Michael Kašpar ze Změny pro Kolín.
Výsledky komunálních voleb
Strana Procenta Hlasy Mandáty
Změna pro Kolín (STAN) 47,43 114134 15
ANO 18,56 44669 6
Budoucnost pro Kolín 11,46 27570 3
Volba pro Kolín 7,46 17943 2
Kolíňáci 5,72 13755 1
ODS/TOP09 4,31 10363 0
SPD/KSČM/SOCDEM 4,14 9971 0
Piráti 0,85 2045 0
DSZ 0,08 187 0
zdroj: www.volby.cz