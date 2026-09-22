Starosta Nymburka podle soudu neměl pravomoc odvolat jednatelku nemocnice

Rozhodnutí, kterým starosta Nymburka Tomáš Mach (Nymburk s klidem) v prosinci 2024 odvolal Nelu Kvačkovou z funkce jednatelky městské nemocnice, je podle Městského soudu v Praze nicotné. Starosta podle soudu nebyl oprávněn rozhodnutí přijmout ani na základě pověření rady města. Vyplývá to z písemného usnesení soudu z 18. srpna, které má ČTK k dispozici. Město s právním posouzením nesouhlasí a proti některým výrokům se odvolá. Kvačkovou nadále považuje za platně odvolanou, uvedl na dotaz ČTK tajemník úřadu Aleš Růžička.
Soud se zabýval dvěma navazujícími rozhodnutími o odvolání Kvačkové ze 4. prosince 2024. Rada města podle zápisu Kvačkovou odvolala a současně pověřila starostu, aby za radu toto rozhodnutí přijal. Mach následně rozhodl jménem města jako jediného společníka Nemocnice Nymburk.
Podle soudu však rozhodování města jako jediného společníka obchodní společnosti patří mezi pravomoci vyhrazené radě. "Starosta města Nymburk tak nebyl oprávněn přijmout za město rozhodnutí o odvolání jednatelky z funkce, a to ani pokud k tomu byl pověřen radou města," uvedl soud. Starostovo rozhodnutí proto podle něj není rozhodnutím orgánu právnické osoby a je nicotné. To znamená od počátku právně neúčinné, jako by vůbec neexistovalo.
"Výhrady soudu k procesnímu postupu při jednání rady města jako jediného společníka společnosti Nemocnice Nymburk s.r.o. nepovažujeme za správné a odpovídající zákonu o obcích," uvedl Růžička. Rada podle něj nové rozhodnutí o odvolání Kvačkové přijímat nebude. Šlo podle něj o dlouhodobě uplatňovanou praxi. Stejným postupem byla v minulosti Kvačková jmenována do funkce jednatelky a rejstříkový soud jej při zápisu změn akceptoval.
Soud zamítl návrh Kvačkové na vyslovení neplatnosti rozhodnutí rady města. Z odůvodnění vyplývá, že rada podle soudu Kvačkovou svým rozhodnutím sama s konečnými právními účinky neodvolala, ale pověřila starostu, aby rozhodnutí za město následně přijal. Starostovo rozhodnutí pak soud označil za nicotné.
Kvačková z usnesení dovozuje, že její odvolání nebylo platně provedeno a rada města o něm bude muset rozhodnout znovu. Soud přijetí nového rozhodnutí ve výroku neuložil. Kvačková ČTK řekla, že zatím město ani nemocnici nepožádala, aby jí umožnily znovu vykonávat funkci jednatelky, protože usnesení není pravomocné. Zvažuje další kroky včetně případné změny zápisu v obchodním rejstříku, preferovala by ale smírné řešení.
Soud se nezabýval tím, zda Kvačková porušila povinnosti jednatelky, což město uvedlo jako důvod jejího odvolání. Kvůli zjištěné formální vadě podle soudu nebylo nutné věcné důvody odvolání posuzovat. Město její odvolání zdůvodňovalo mimo jiné tím, že radě nepředložila ke schválení změnu zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební úpravy pavilonu A nemocnice. Kvačková tvrdí, že o změně nebyla informována.
Soud uložil nemocnici zaplatit Kvačkové náklady řízení 70.102 korun. Přestože její návrh týkající se rozhodnutí rady zamítl, při rozhodování o nákladech ji považoval za plně úspěšnou. Podle soudu byla situace kolem odvolání nejasná kvůli několika přijatým rozhodnutím a následnému postupu nemocnice.