Starostou Prahy 8 je Tomáš Hřebík ze STAN, do složení koalice zasáhl Rakušan

Autor: ČTK, iDNES.cz
  17:22aktualizováno  17:22
Sledovat Metro na Googlu

Místostarosta městské části Praha 8 Tomáš Hřebík na slavnostním odhalení nově odlité bronzové plastiky Žabáka. (16. dubna 2026) | foto: ČTK

Starostou Prahy 8 zastupitelé ve středu zvolili lídra koalice Společně pro Prahu 8 (STAN, TOP 09) Tomáše Hřebíka ze STAN. Ve veřejné volbě získal 32 hlasů. Radnici povede menšinová koalice STAN, TOP 09, ODS a KDU-ČSL. Bude mít 18 hlasů ve 45členném zastupitelstvu. Hřebík chtěl mít v koalici i ANO, po kritice předsedy hnutí STAN Víta Rakušana ho ale do koalice nepřibral.

Zastupitelé ANO pro zvolení Hřebíka ve středu hlasovali, stejně jako Piráti a hnutí Patrioti.

Volby v Praze 8 vyhrála koalice 8žije, Prahy sobě a Zelených, která skončí v opozici. Hřebík o vítězi prohlásil, že má nulový koaliční potenciál. Dosud radnici vedla koalice ODS, TOP 09, hnutí ANO a Patriotů.

Hlavní město povede STAN, SPOLU a Praha sobě. Dopravu má Scheinherr, finance Portlík

Praha 8 zahrnuje Karlín, Kobylisy, Bohnice, Čimice a části Libně, Střížkova, Troje, Nového Města a Žižkova. Ke konci roku 2025 měla městská část podle dat Českého statistického úřadu 113 tisíc obyvatel.

Na jednání zastupitelstva dorazilo několik desítek občanů, někteří nebyli vpuštěni do sálu s odůvodněním, že byla naplněna jeho kapacita. Obejití vítěze voleb kritizovala řada občanů i zastupitelů.

Hřebík před volbou uvedl, že na základě debat s opozičními kluby doufá v podporu menšinové rady.

STAN pouští Piráty k vodě. Společně se SPOLU chce jít do koalice s Prahou sobě

„Rád bych odpověděl na otázku, proč neuzavřeme koalici s 8žije. Toto uskupení má bohužel nulový koaliční potenciál napříč celým politickým spektrem Prahy 8. Není to osobní, já sám jsem v uplynulých osmi letech byl schopen spolupracovat s mnoha členy uskupení 8žije,“ pronesl Hřebík. Tento výrok kritizovali zastupitelé koalice 8žije, Prahy sobě a Zelených, podle nich je protichůdný.

Hřebík řekl, že se chce i nadále věnovat územnímu rozvoji. Chce mimo jiné dokončit projekt na úpravu Karlínského náměstí, plánuje zahájit rekonstrukci náměstí Bohumila Hrabala a chce se věnovat i ochraně sídlišť.

Zastupitelé ve středu zvolili i tři místostarosty a jednu radní. Místostarostou pro dopravu a školství bude Martin Jedlička (TOP 09), místostarostou pro finance a kulturu Tomáš Slabihoudek (TOP 09), místostarostou pro bezpečnost David Straka (ODS) a radní se stala senátorka Vladimíra Ludková (ODS). Slabihoudek uvedl, že pokud se stane radním na magistrátu, pozici místostarosty v Praze 8 opustí. Dosavadní starosta Ondřej Gros (ODS) v nové radě nebude.

Opoziční zastupitel Martin Štěrba z Pirátů uvedl, že pět členů rady na stotisícovou městskou část mu připadá málo.

Prahu 8 chce vést koalice STAN s TOP 09, ODS s lidovci a ANO, vítězi voleb se to nelíbí

„Praha 8 je větší než polovina krajských měst. Měli bychom k tomu tak i přistupovat,“ řekl Štěrba. „Očekáváme, že ta místa v radě nezůstanou dlouho volná. Až opadne zájem občanů, nastoupí na ně členové ANO,“ řekl v debatě opoziční zastupitel Tomáš Němeček (8žije).

Proti zamýšlené koalici s ANO vznikla i petice, kterou podpořilo necelých 800 lidí. Ti požadovali, aby klub STAN a TOP 09 uzavřel koalici s uskupením 8žije, Prahy sobě a Zelených.

Vítězná koalice 8žije, Prahy sobě a Zelených získala v zastupitelstvu 13 mandátů. Druhý STAN s TOP 09 má devět mandátů, stejně jako třetí ODS s KDU-ČSL. Čtvrté ANO má sedm křesel, čtyři zastupitele mají na pátém místě Patrioti pro Prahu 8 a šestí jsou Piráti se třemi mandáty.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Otevírací doba obchodů 17. listopadu 2026 může překvapit. Kam lze vyrazit na nákupy?

Prodejna o rozloze 295 m2 byla vybavena regály, chladničkami, pekárnou,...

Listopadový státní svátek letos připadne na úterý. Jak bude na Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva otevřeno v obchodech? Kdo plánuje vyrazit na nákupy, nemusí se bát. Na...

Potkani v Praze nemají klid. Deratizátory doplňují nečekaní spojenci

Potkanů tu žije spousta. Tomuto prý říkají Prašivka.

Potkani v pražských stokách letos neměli zrovna klidný rok. Pražské vodovody a kanalizace (PVK) dokončily pravidelnou celoplošnou deratizaci, při které ošetřily 13,5 tisíce kanalizačních vstupů a...

MAPA: Klíčovou křižovatku v Praze 4 čeká uzavírka. Kvůli metru D se bude objíždět

Tudy se bude objíždět křižovatka ulic Zálesí a Vídeňská. (Foceno 6. listopadu...

Výstavba nové trasy metra D významně ovlivní provoz na jedné z klíčových křižovatek v Praze. Práce na stanici Nemocnice Krč přinesou výrazné zásahy do dopravy, úpravy jízdních pruhů i provizorní...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Praha zažije první Pyžamovou jízdu metrem. Cestující vyrazí v nočním úboru až do Motola

Pražské metro tentokrát oblékne noční úbor. První Pyžamová jízda upozorní na...

Vyrazit ráno do pražského metra v pyžamu? Za normálních okolností by člověk nejspíš sklidil pár udivených pohledů a kdekdo by si možná pomyslel, že se dotyčný zbláznil. Anebo že to po ránu přehnal s...

Zvonice, odkud estébáci sledovali ambasády, skrývá nečekané příběhy

Pozorovatelna StB. Zájem o práci zde nebyl velký, rádi si tak přivydělali...

Pozorovací stanoviště Státní bezpečnosti z doby totality se v Praze staly po 17. listopadu 1989 mediálním hitem. Lidé se dozvěděli, odkud na ně pracovníci smutně proslulé bezpečnostní složky...

iDNES: Chování vychovatelek ze Žatce k dětem soud předal k projednání přestupku

ilustrační snímek

Soud v Lounech v případu trojice vychovatelek ze žateckých jeslí dospěl k závěru, že se sice k dětem chovaly nevhodně, nicméně nešlo o závažné prohřešky....

11. listopadu 2026  20:04,  aktualizováno  20:04

Koaliční smlouva ve Zlíně je podepsaná. Uvolněných radních bude šest

Podpis koaliční smlouvy ve Zlíně. Zleva Jiří Jaroš (Zlín srdcem a Piráti),...

Koaliční smlouvu ve Zlíně dnes večer podepsali zástupci hnutí STAN, Zlín 21 a trojbloku, který tvoří ODS, Společně pro Zlín a Zlín Srdcem s Piráty. Koalice má v zastupitelstvu s 41 členy 29 křesel....

11. listopadu 2026  20:42,  aktualizováno  21:19

Krajský soud odmítl zpochybnění voleb ve Františkových Lázních

ilustrační snímek

Krajský soud v Plzni zamítl obě stížnosti na volby ve Františkových Lázních. Obě podala volební strana Františkovy Lázně - Sdružení místních a jedna se týkala...

11. listopadu 2026  19:42,  aktualizováno  19:42

Ve Znojmě pokračuje dosavadní koalice, starostou bude dál Koudela z ODS

ilustrační snímek

Spolupráci pro následující čtyři roky na znojemské radnici dnes podpisem koaliční smlouvy stvrdilo vítězné volební uskupení Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) s...

11. listopadu 2026  19:36,  aktualizováno  19:36

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Zastupitelé Mikulova na Břeclavsku zvolili za starostu Vojtěcha Jedličku

ilustrační snímek

Starostou Mikulova na Břeclavsku se dnes stal Vojtěch Jedlička (Pro Mikulov). Střídá Jitku Sobotkovou (ANO), která se do zastupitelstva letos nedostala. Pro...

11. listopadu 2026  19:10,  aktualizováno  19:10

Kraslice povede Jan Kuzebauch, město má dva neuvolněné místostarosty

ilustrační snímek

Starostou Kraslic na Sokolovsku bude Jan Kuzebauch (Společně pro změnu). Rozhodli o tom dnes na ustavujícím zasedání zastupitelé Kraslic. Město bude mít dva...

11. listopadu 2026  19:02,  aktualizováno  19:02

Na D8 před Německem se srazil autobus se dvěma náklaďáky, šest zraněných

Dopravní nehoda několika vozidel na silnici I/7 na 88. kilometru ve směru na...

Na dálnici D8 se odpoledne před hranicí s Německem střetla v husté mlze dvě nákladní auta a patrový autobus. Zranilo se šest cizinců z autobusu. Dálnice byla ve směru na Německo uzavřena, provoz byl...

11. listopadu 2026  14:22,  aktualizováno  20:42

Ústecké muzeum přibližuje zrod Českého středohoří a ochranu geologických památek

ĂšsteckĂ© muzeum pĹ™ibliĹľuje zrod ÄŚeskĂ©ho stĹ™edohoĹ™Ă­ a ochranu geologickĂ˝ch pamĂˇtek

Ústecké muzeum přibližuje zrod Českého středohoří, od bouřlivé sopečné činnosti přes vznik vzácných minerálů až po osobitý půvab neovulkanických hornin. U...

11. listopadu 2026  18:55,  aktualizováno  18:55

Školku Podzámčí v H. Králové postaví Stako za 131 mil., tedy 79 pct předpokladu

ilustrační snímek

Mateřskou školu Podzámčí II s komunitním ekocentrem v Hradci Králové by měla postavit hradecká stavební společnost Stako. V tendru nabídla cenu 131,2 milionu...

11. listopadu 2026  17:39,  aktualizováno  17:39

Humpoleční zastupitelé dnes nechtěli hlasovat o deklaraci na podporu ČT a ČRo

ilustrační snímek

Humpolecké zastupitelstvo se na svém dnešním ustavujícím zasedání odmítlo zabývat deklarací podporující Českou televizi (ČT) a Český rozhlas (ČRo). Návrh na...

11. listopadu 2026  17:32,  aktualizováno  17:32

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Restaurátoři v Holešově opravují historický dřevěný strop Šachovy synagogy

ilustrační snímek

Restaurátoři v Holešově na Kroměřížsku opravují historický dřevěný strop Šachovy synagogy. Pracují ve druhém patře renesanční budovy s barokním interiérem, kde...

11. listopadu 2026  17:26,  aktualizováno  17:26

Socha ukrajinského umělce v příbramské nemocnici připomíná válečné veterány

Socha ukrajinskĂ©ho umÄ›lce v pĹ™Ă­bramskĂ© nemocnici pĹ™ipomĂ­nĂˇ vĂˇleÄŤnĂ© veterĂˇny

Válečné veterány, lidi poznamenané válečnými zraněními i podporu jejich blízkých připomíná socha Tři nohy pro dva, kterou dnes odhalili v areálu příbramské...

11. listopadu 2026  17:19,  aktualizováno  17:19

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.