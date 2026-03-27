Starosta Příbrami Konvalinka (za ANO) nebude na podzim obhajovat funkci

Starosta Příbrami Jan Konvalinka (za ANO) nebude v podzimních komunálních volbách obhajovat funkci. Práce v čele města se podepsala na jeho zdraví, rodině i životě, od politiky si chce alespoň na čas odpočinout. Konvalinka to dnes napsal na facebooku. Dvaačtyřicetiletý Konvalinka je starostou Příbrami od roku 2019, předtím byl místostarostou.
"Ne že bych už nemohl pokračovat, ale už prostě nechci. Starostování je práce, která se výrazně podepsala na mém zdraví, na mé rodině i na mém životě jako takovém. Z politiky, zejména z té naší lokální, se stává prostředí, od kterého si potřebuji alespoň na čas odpočinout. Nebudu kandidovat na starostu ani na žádnou jinou funkci. Rád využiji jiné příležitosti, které se přede mnou otevírají," uvedl Konvalinka.
Jeho působení v čele města tak skončí na podzim. Připomněl, že v říjnu uplyne osm let, kdy začal pracovat na radnici, z toho sedm a půl roku byl v čele města. Zatímco v prvním volebním období přišly covidová pandemie, uprchlická vlna či ekonomická krize, druhé podle Konvalinky přineslo "velká a těžká rozhodnutí kořeněná neustálým politickým bojem včetně pár osobních podpásovek". "Nastal čas vydat se jinou pracovní cestou a věnovat se víc tomu, na co v uplynulých letech nezbýval prostor – své rodině a svému zdraví," míní Konvalinka.
Radnici Příbrami v tomto volebním období vedou ANO a ODS, v pětadvacetičlenném zastupitelstvu mají těsnou většinu 13 hlasů. Po předchozích volbách se ve městě dohodlo na koalici hnutí ANO s ODS a Příbramáky pro Příbram. Zastupitelé Konvalinku poprvé zvolili starostou v květnu 2019. Nahradil tehdejšího lídra ANO Jindřicha Vařeku, který na funkci rezignoval. Po volbách v roce 2022 Konvalinka funkci obhájil. Původní profesí je speciální pedagog, v minulosti byl ředitelem příbramského centra zdravotních a sociálních služeb.