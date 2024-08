Starosta Soukup: Máme velké plány

Jak se proměnil Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, jak náročné je řídit město, jež je spojené ze dvou, a jak ho chce jeho vedení rozvíjet? Nejen to v rozhovoru nastiňuje starosta Petr Soukup, který vedení radnice převzal letos v květnu.

Vedete unikátní dvojměstí Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, je to složitější než řídit „obyčejné“ město?

Je to složitější, protože spoustu věcí k řešení máme dvakrát. Například máme historicky dvakrát dobrovolné hasiče, dva fotbalové kluby. Sice spolupracují, ale občas se řevnivost projeví. Jsme dvojměstí od 1. července 1960 a pořád ta rivalita mezi obyvateli je. Brandýs je obecně chápán jako místo, kde je více hromadného bydlení, více průmyslu a Stará Boleslav je typická svými kostely, působením církve a je tam více individuálního bydlení vesnického charakteru. Navíc obě města spojuje v podstatě jen jeden most přes Labe, což je úzké dopravní hrdlo, které město geograficky rozděluje na dvě části. Je to pro nás výzva, ale snažíme se v tom vidět příležitost.

Vedení města jste převzal teprve nedávno, proč došlo ke změně a jaké máte plány na zbylé dva roky?

Bylo celkem netradiční, že se vítěz voleb ani druhé uskupení v pořadí nepodíleli na řízení města. Že se spojilo pět jiných subjektů a přetížily tak volební výsledky, bylo anomálií. Dnes se vracíme k normálu a respektování volebních výsledků.

Na co se chcete ve zbylé části volebního období zaměřit? Co slíbíte voličům?

Naším cílem oproti předchůdcům je chovat se koncepčně a zodpovědně k městské kase. Máme rozjetou řadu investic, které jsou často dědictvím ještě předchozího volebního období před rokem 2022. Ty chceme zodpovědně dotáhnout. Patří mezi ně zvýšení kapacity čistírny odpadních vod a mnoho dalších věcí. Až to všechno zvládneme, tak můžeme začít s dalšími věcmi, jako je třeba kulturní dům, které udělají město zase o něco lepším místem k životu.

A mimo investice, změníte nějak přístup k lidem a komunikaci?

To je důležité, nechtěl bych dělat permanentní kampaň, i když to k dnešní politice patří. Já se ale nepovažuji za politika a chci ve městě nastolit smířlivější atmosféru, a nikoli konfrontační kampaň o tom, kdo co udělal špatně. Toho už mají lidi dost. Doufám, že už se mi to daří.

Jak se za posledních deset let proměnilo město a s tím i nálada lidí?

I s ohledem na blízkost Prahy jsme pod tlakem developerů a zaznamenáváme nárůst obyvatel. Za posledních deset let jsme se proměnili z maloměsta na klasické město, kdy letos začínáme spadat do kategorie 20 až 50 tisíc obyvatel. Ačkoli chci být pozitivní, tak musím říci, že ruku v ruce s tím se obyvatelé trochu odosobňují a že už to není tak, že se všichni na ulici znají a zdraví jako dříve.

Co děláte pro to, aby se Brandýs časem nestal noclehárnou, kde lidé jen přespí a za prací a životem jezdí do Prahy?

Potenciál, aby se to stalo, je bohužel vysoký. Dojezdový čas od nás do Prahy je díky dálnici velmi zajímavý a každý chce bydlet za Prahou v klidu a zeleni, ale zároveň dobře vydělávat a užívat si v Praze. Snažíme se, aby se to nestalo, jak jen můžeme. Řešíme velké výzvy ve veškeré občanské vybavenosti, například brzy budeme otevírat novou školní tělocvičnu a sportovní halu v jednom. Díky tomu budou konečně děti cvičit v důstojných podmínkách a zároveň bude možné pořádat ve městě sportovní utkání nejvyšších soutěží, zkrátka snažíme se investovat v celé řadě oblastí. Kromě toho jsem si dal osobní úkol podporovat podnikání ve městě tak, aby vznikaly nové pracovní příležitosti a lidé byli motivovaní u nás nejen bydlet, ale také pracovat a ekonomicky žít. Od roku 2021 musí většina nových developerských projektů počítat také s komerčními prostory namísto čistého bydlení.

Jak se z toho pohledu u vás daří drobným živnostníkům a co pro ně můžete udělat?

Menší provozovny v centru města jako všude jinde naráží na problém s parkováním. Věříme ale, že lidé se postupně zase vrátí k původní myšlence a budou chtít dát vydělat své pekařce, svému obuvníkovi. Jednou z investic, kterou i z tohoto důvodu považujeme za důležitou, je plánované přemostění Labe v místě bývalého historického mostu pod zámkem. Slibujeme si od něho v dlouhodobém horizontu větší proud chodců a cyklistů, kteří se snadněji a příjemněji dostanou do centra, a tedy i místní služby pro ně budou přístupnější.