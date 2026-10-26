Starosta Zruče Hujer po 24 letech končí v čele města, nahradí ho Vacíková

Novou starostkou Zruče nad Sázavou na Kutnohorsku bude zřejmě lídryně vítězného uskupení PRO Zruč Markéta Vacíková. Nahradí volební jedničku Společně pro Zruč Martina Hujera, který byl starostou pětitisícového města šest volebních období, tedy téměř čtvrt století. Nová koalice PRO Zruč a Světlo pro Zruč bude mít v zastupitelstvu těsnou většinu osmi z 15 hlasů. Společně pro Zruč potvrdilo, že přechází do opozice. Ustavující jednání zastupitelstva by mělo být 9. listopadu, vyplývá z informací PRO Zruč i Společně pro Zruč na facebooku.
Obě nejsilnější uskupení, PRO Zruč a Společně pro Zruč, obsadily v zastupitelstvu po šesti křeslech. Dva mandáty získalo Světlo pro Zruč a jeden Za Zruč veselejší. Sdružení Společně pro Zruč a Za Zruč veselejší, které dosud ve městě vládly, tak po volbách ztratila většinu zastupitelů.
"Volební výsledek byl velmi těsný, a proto jsme nechtěli nic uspěchat. Při jednáních se zástupci všech uskupení jsme chtěli především najít cestu, která nám umožní naplňovat priority, s nimiž jsme do voleb šli. Zároveň jsme vnímali, že většina odevzdaných hlasů připadla uskupením, která do voleb vstupovala s příslibem změny. I to pro nás hrálo důležitou roli. Rozhodli jsme se proto spojit síly s uskupením Světlo pro Zruč, se kterým nacházíme velkou programovou shodu a sdílíme představu o dalším směřování našeho města," uvedlo PRO Zruč na facebooku.
Společně pro Zruč doplnilo, že po volbách jednalo s vítězem voleb, který se ale nakonec rozhodl pro spolupráci se Světlem pro Zruč. Místostarostou by měl být Ivo Šimek (Světlo pro Zruč) a radními Iva Zemanová, Miloš Musil a Josef Veselý (všichni PRO Zruč). Společně pro Zruč obsadí místa předsedů kontrolního a finančního výboru. "Výsledky jednání respektujeme a odcházíme do opozice," uvedl Hujer. Domluveny už jsou podle něj první tři termíny pro předání jednotlivých oblastí ve vedení města.
Vacíková už dříve uvedla, že vidí velký potenciál ve Zručském dvoře, který vznikl při rekonstrukci zručského zámku v letech 1891 až 1909 a v prvních měsících působení koncernu Baťa ve Zruči byl centrem veškerého firemního dění. "Myslím, že Zruči chybí přirozené centrum – místo, kde se chceme zastavit, potkat se, využít služby nebo zajít na kulturní akci. Dvůr by takovým místem mohl být. A spolu s novou čtvrtí Na Pohoří může vytvořit důležitou část budoucího města," dodala Vacíková.
Koncern Baťa ve Zruči na přelomu 30. a 40. let minulého století vybudoval nové tovární město. Rozhodnutí souviselo s dekoncentrací výroby za hranicemi zlínské aglomerace a se strategií rozložení kapitálových rizik v době mezinárodní krize. Ve městě vznikla nová čtvrť Baťov neboli malý Zlín s továrním areálem, obytnými domy, školou, společenským domem i technickou infrastrukturou. Po druhé světové válce a znárodnění výroba pokračovala v národním podniku Sázavan Zruč. V 90. letech se podnik dostal do hospodářských potíží a koncem století ukončil výrobu. Dnes v bývalých továrnách sídlí menší firmy.